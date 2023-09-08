Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда Киев-Львов

Поезд "Интерсити". Фото: Укрзализныця

Укрзализныця назначает дополнительные рейсы поезда №191/192 Киев — Львов. Также дополнительные рейсы назначат и поезда Интерсити+ №720/719 Киев – Харьков.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Отмечается, что поезд будет выезжать из Киева 16 и 17 сентября действующим расписанием в 7.05 и прибывать во Львов в 17.03.

Со Львова поезд будет отправляться в те же даты в 13:15 и прибывать в Киев в 22:05.

Поезд Киев—Харьков

Назначаются дополнительные рейсы Интерсити+ №720/719 Киев — Харьков. Поезд отправится из Киева 10 сентября в 23:53 и прибудет в Харьков в 5:04.

Из Харькова поезд отправится также 10 сентября в 23:33 и прибудет в Киев в 4:56.

"Билеты на оба рейса уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов", — добавили в учреждении.

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