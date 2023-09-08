Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзду Київ-Львів
Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїзду №191/192 Київ — Львів. Також додаткові рейси призначать і поїзда Інтерсіті+ №720/719 Київ — Харків.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Поїзд Київ—Львів
Зазначається, що поїзд виїжджатиме з Києва 16 та 17 вересня діючим розкладом о 7:05 і прибуватиме до Львова о 17:03.
Зі Львова поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 13:15 і прибуватиме до Києва о 22:05.
Поїзд Київ—Харків
Призначаються додаткові рейси поїзда Інтерсіті+ №720/719 Київ — Харків. Поїзд відправиться з Києва 10 вересня о 23:53 і прибуде до Харкова о 5:04.
З Харкова поїзд відправиться також 10 вересня о 23:33 і прибуде до Києва о 4:56.
"Квитки на обидва рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", — додали в установі.
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