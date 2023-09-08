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Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзду Київ-Львів

8 вересня 2023 13:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзду Київ-Львів
Поїзд "Інтерсіті". Фото: Укрзалізниця
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїзду №191/192 Київ — Львів. Також додаткові рейси призначать і поїзда Інтерсіті+ №720/719 Київ — Харків.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Поїзд Київ—Львів

Зазначається, що поїзд виїжджатиме з Києва 16 та 17 вересня діючим розкладом о 7:05 і прибуватиме до Львова о 17:03.

Зі Львова поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 13:15 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Поїзд Київ—Харків

Призначаються додаткові рейси поїзда Інтерсіті+ №720/719 Київ — Харків. Поїзд відправиться з Києва 10 вересня о 23:53 і прибуде до Харкова о 5:04.

З Харкова поїзд відправиться також 10 вересня о 23:33 і прибуде до Києва о 4:56.

"Квитки на обидва рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", — додали в установі. 

Останні новини про Укрзалізницю

Укрзалізниця запустила новий поїзд до Польщі сполученням Київ — Хелм. Перший рейс здійснили 3 вересня.

Укрзалізниця запускає новий онлайн-сервіс. Йдеться про замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю.

Укрзалізниця хоче запустити бездротовий доступ до мережі Інтернет (WiFi) у поїздах Інтерсіті. Організації це коштуватиме 79 мільйонів гривень. 

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