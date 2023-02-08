Поезд Тернополь-Львов - Укрзализныця возобновляет сообщение

Поезда Укрзализныци

Укрзализныця восстанавливает сообщение №802/801 Черновцы — Львов через Тернополь, Залещики и Чортков вагонами сидящего типа на временную замену поезда ГПКр. Часть поездов сейчас находится на плановом ремонте, впрочем, у Слобожанщины и Львовщины есть альтернативные железнодорожные сообщения.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Возобновление сообщения

В сообщении говорится, что уже с 25 февраля мы вернем современные региональные экспрессы на маршруты Харьков-Конотоп и Коломыя-Львов. Возвращение уже традиционного для Тернопольщины модернового дизель-поезда состоится в начале марта.

В компании напомнили, что в этом месяце началось возобновление восточного регионального кластера с назначением рейсов:

№6812 Краматорск — Харьков;

№6813 Харьков — Славянск;

№6703, 6704, 6706 Кондратовка — Славянск;

№6705 Придонецкая — Кондратовка;

№6602 Славянск — Придонецкая;

№6603 Придонецкая — Славянск;

№6604 Славянск — Придонецкая + ежедневное автобусное сообщение на участке Придонецкая — Лиман.

Напомним, Укрзализныця закончила 2022 военный год с чистым убытком в почти 11 млрд гривен. Не помогла и многомиллиардная государственная поддержка.