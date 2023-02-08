Потяг Тернопіль-Львів - Укрзалізниця відновлює повідомлення

Потяги Укрзалізниці

Укрзалізниця відновлює сполучення №802/801 Чернівці — Львів через Тернопіль, Заліщики та Чортків вагонами сидячого типу на тимчасову заміну поїзда ДПКр. Частина поїздів зараз перебуває на плановому ремонті, втім Слобожанщина та Львівщина мають альтернативні залізничні сполучення.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Відновлення сполучення

У повідомленні йдеться, що вже з 25 лютого ми повернемо сучасні регіональні експреси на маршрути Харків-Конотоп та Коломия-Львів. Повернення вже традиційного для Тернопілля модернового дизель-поїзда відбудеться на початку березня.

У компанії нагадали, що цього місяця почалося поновлення східного регіонального кластера з призначенням рейсів:

№6812 Краматорськ — Харків;

№6813 Харків — Слов'янськ;

№6703, 6704, 6706 Кіндратівка — Слов'янськ;

№6705 Придонецька — Кіндратівка;

№6602 Слов'янськ — Придонецька;

№6603 Придонецька — Слов'янськ;

№6604 Слов'янськ — Придонецька + щоденне автобусне сполучення на ділянці Придонецька — Лиман.

Нагадаємо, Укрзалізниця закінчила 2022 військовий рік із чистим збитком у майже 11 млрд гривень. Не допомогла і багатомільярдна державна підтримка.