Укрзализныця закупила 44 новых вагона: чем они оборудованы

Поезд Укрзализныци. Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

Укрзализныця продолжает системное обновление подвижного состава. Акционерное общество сообщает об успешном завершении тендера и подписании договора на 44 пассажирских вагона.

Об этом рассказали в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

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Финальная стоимость новых вагонов составила 1 951 008 600 гривен, а победителем тендера стал ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". В министерстве рассказали, что изготовление и поставка новых вагонов по условиям договора должны быть осуществлены в течение ближайших двух лет. Новые вагоны профинансирует государственный бюджет.

Поезд Укрзализныци. Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

"В 2021 году мы начали большую программу обновления пассажирского парка, купив 100 новых вагонов отечественного производства. Несмотря на войну контракт был полностью выполнен и железная дорога получила такие необходимые дополнительные вагоны для эвакуации населения. Должны и в дальнейшем продолжать реализацию программы, чтобы обеспечить потребность населения в перевозках и быть готовыми к увеличению объемов перевозок", — отметил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По словам главы правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко, обновление пассажирских вагонов даже в условиях войны — это неотложная необходимость для обеспечения логистики населения.

"Кроме купейных, плацкартных и вагонов СВ, которыми смогут путешествовать наши защитники, гражданское население, заказываем и вагоны с повышенным уровнем инклюзивности для пользователей кресел колесных. Такие вагоны обеспечат для этих пассажиров дополнительные условия комфорта. Все остальные вагоны также будут оборудованы дополнительными инструментами повышения доступности", — рассказал он.

Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/miUkraune

Лященко сообщил, что эта закупка позволит также заменить вагоны, которые были потеряны в результате вражеских обстрелов.

Новые вагоны будут оборудованы кондиционерами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами для быстрой зарядки гаджетов, кофеварками и модерновыми системами управления освещением.

Вагоны для перевозки пассажиров с инвалидностью будут иметь подъемные платформы. К тому же дверь пассажирских купе в купейных вагонах и вагонах СВ будет оборудована системой сигнализации и кнопкой блокировки дверей для большей безопасности пассажиров, предусмотрена также система видеонаблюдения.

Пост Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Фото: скриншот

Напомним, Укрзализныця анонсировала новый международный поезд в Варшаву. При этом компания показала и свой современный поезд в Украине.

Также мы писали, что в Украине на вокзалах и поездах Укрзализныци начали свою работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Ключевой задачей сотрудников будет контроль ситуации безопасности пассажирских перевозок и быстрая реакция на вероятные инциденты во время путешествий.