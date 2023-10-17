Укрзализныця закупила 44 новых вагона: чем они оборудованы
Укрзализныця продолжает системное обновление подвижного состава. Акционерное общество сообщает об успешном завершении тендера и подписании договора на 44 пассажирских вагона.
Об этом рассказали в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
Новые вагоны для Укрзализныци
Финальная стоимость новых вагонов составила 1 951 008 600 гривен, а победителем тендера стал ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". В министерстве рассказали, что изготовление и поставка новых вагонов по условиям договора должны быть осуществлены в течение ближайших двух лет. Новые вагоны профинансирует государственный бюджет.
"В 2021 году мы начали большую программу обновления пассажирского парка, купив 100 новых вагонов отечественного производства. Несмотря на войну контракт был полностью выполнен и железная дорога получила такие необходимые дополнительные вагоны для эвакуации населения. Должны и в дальнейшем продолжать реализацию программы, чтобы обеспечить потребность населения в перевозках и быть готовыми к увеличению объемов перевозок", — отметил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По словам главы правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко, обновление пассажирских вагонов даже в условиях войны — это неотложная необходимость для обеспечения логистики населения.
"Кроме купейных, плацкартных и вагонов СВ, которыми смогут путешествовать наши защитники, гражданское население, заказываем и вагоны с повышенным уровнем инклюзивности для пользователей кресел колесных. Такие вагоны обеспечат для этих пассажиров дополнительные условия комфорта. Все остальные вагоны также будут оборудованы дополнительными инструментами повышения доступности", — рассказал он.
Лященко сообщил, что эта закупка позволит также заменить вагоны, которые были потеряны в результате вражеских обстрелов.
Новые вагоны будут оборудованы кондиционерами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами для быстрой зарядки гаджетов, кофеварками и модерновыми системами управления освещением.
Вагоны для перевозки пассажиров с инвалидностью будут иметь подъемные платформы. К тому же дверь пассажирских купе в купейных вагонах и вагонах СВ будет оборудована системой сигнализации и кнопкой блокировки дверей для большей безопасности пассажиров, предусмотрена также система видеонаблюдения.
Напомним, Укрзализныця анонсировала новый международный поезд в Варшаву. При этом компания показала и свой современный поезд в Украине.
Также мы писали, что в Украине на вокзалах и поездах Укрзализныци начали свою работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Ключевой задачей сотрудников будет контроль ситуации безопасности пассажирских перевозок и быстрая реакция на вероятные инциденты во время путешествий.
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