Укрзалізниця закупила 44 нові вагони: чим вони обладнані

Поїзд Укрзалізниці. Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

Укрзалізниця продовжує системне оновлення рухомого складу. Акціонерне товариство повідомляє про успішне завершення тендеру та підписання договору на 44 пасажирські вагони.

Про це розповіли у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Фінальна вартість нових вагонів склала 1 951 008 600 гривень, а переможцем тендера став ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод". У міністерстві розповіли, що виготовлення та поставка нових вагонів за умовами договору мають бути здійснені протягом найближчих двох років. Нові вагони профінансує державний бюджет.

Поїзд Укрзалізниці. Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

"У 2021 році ми розпочали велику програму оновлення пасажирського парку, купивши 100 нових вагонів вітчизняного виробництва. Попри війну контракт був повністю виконаний та залізниця отримала такі необхідні додаткові вагони для евакуації населення. Маємо й надалі продовжувати реалізацію програми аби забезпечити потребу населення у перевезеннях та бути готовими до збільшення обсягів перевезень", — зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка, оновлення пасажирських вагонів навіть в умовах війни — це невідкладна потреба для забезпечення логістики населення.

"Крім купейних, плацкартних та вагонів СВ, якими зможуть подорожувати наші захисники, цивільне населення, замовляємо і вагони з підвищеним рівнем інклюзивності для користувачів крісел колісних. Такі вагони забезпечать для цих пасажирів додаткові умови комфорту. Всі інші вагони також будуть обладнані додатковими інструментами підвищення доступності", — розповів він.

Поїзд Укрзалізниці. Фото: t.me/miUkraune

Лященко повідомив, що ця закупівля дозволить також замінити ті вагони, що були втрачені в результаті ворожих обстрілів.

Нові вагони будуть обладнані кондиціонерами, сповивальними столиками, розетками та USB-портами для швидкого заряджання гаджетів, кавоварками та модерновими системами керування освітленням.

Вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю матимуть підіймальні платформи. До того ж двері пасажирських купе у купейних вагонах та вагонах СВ будуть обладнані системою сигналізації та кнопкою блокування дверей для більшої безпеки пасажирів, передбачено також систему відеоспостереження.

Допис Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрзалізниця анонсувала новий міжнародний потяг до Варшави. Разом з цим компанія показала і свій сучасний потяг в Україні.

Також ми писали, що в Україні на вокзалах та в поїздах Укрзалізниці розпочали свою роботу перші маршали залізничної безпеки. Ключовим завданням співробітників буде контроль безпекової ситуації щодо пасажирських перевезень та швидка реакція на ймовірні інциденти під час подорожей.