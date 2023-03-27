Укрзализныця ввела новые правила по возврату стоимости билета: подробности
Укрзализныця внесла изменения в правила возврата билетов, облегчив процесс для пассажиров и предоставляя возможность возвращения полной стоимости билета даже после отправления поезда.
По данным пресс-службы Укрзализныцы, пассажиры могут теперь вернуть 100% стоимости билета, вместо предыдущих 10%, если обратятся с такой просьбой в течение часа после отправления поезда.
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Заявление Укрзализныци
Кроме того, Укрзализныця сделала процесс оформления заказов для перевозки организованных групп пассажиров более удобным, предоставляя возможность оформления онлайн. Это изменение позволяет упростить и ускорить организацию перевозок для больших групп.
В рамках внесенных изменений, Укрзализныця также уточнила порядок оплаты за перевозку собак и мелких комнатных животных, упрощая процедуру и обеспечивая комфорт для пассажиров с домашними питомцами.
Кроме того, введена новая категория поездов — местные поезда, специально адаптированные для обеспечения связи между различными видами транспорта и инфраструктуры. Это позволит пассажирам пересаживаться между различными транспортными средствами с большим удобством.
Эти изменения, которые касаются правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, уже вступили в силу. Они призваны улучшить уровень обслуживания пассажиров и упростить процесс взаимодействия с железнодорожным транспортом, делая путешествия на поездах более комфортными и безопасными для миллионов пассажиров.
Напомним, что с 28 марта между Львовом и Ровно начнет курсировать инклюзивный электропоезд. Электричка с местами для инвалидных колясок будет ездить шесть дней в неделю, кроме субботы.