Укрзалізниця запровадила нові правила щодо повернення вартості квитка: подробиці

Укрзалізниця

Укрзалізниця внесла зміни до правил повернення квитків, полегшивши процес для пасажирів та надаючи можливість повернення повної вартості квитка навіть після відправлення поїзда.

За даними пресслужби Укрзалізниці, пасажири можуть тепер повернути 100% вартості квитка, замість попередніх 10%, якщо звернуться з таким проханням протягом години після відправлення поїзда.

Заява Укрзалізниці

Крім того, Укрзалізниця зробила процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів зручнішим, надаючи можливість оформлення онлайн. Ця зміна дозволяє спростити та прискорити організацію перевезень для великих груп.

У рамках внесених змін, Укрзалізниця також уточнила порядок оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин, спрощуючи процедуру та забезпечуючи комфорт для пасажирів із домашніми вихованцями.

Крім того, запроваджено нову категорію поїздів — місцеві поїзди, спеціально адаптовані для забезпечення зв'язку між різними видами транспорту та інфраструктури. Це дозволить пасажирам пересідати між різними транспортними засобами з великою зручністю.

Ці зміни, що стосуються правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, вже набули чинності. Вони покликані покращити рівень обслуговування пасажирів та спростити процес взаємодії із залізничним транспортом, роблячи подорожі на поїздах більш комфортними та безпечними для мільйонів пасажирів.

Нагадаємо, що з 28 березня між Львовом та Рівним почне курсувати інклюзивний електропоїзд. Електричка з місцями для інвалідних візків їздитиме шість днів на тиждень, окрім суботи.