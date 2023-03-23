Укрзализныця запускает поезд Львов-Краматорск: как будет курсировать

Укрзализныця

Украинская железнодорожная компания Укрзализныця вводит новый поезд №104/103 Львов — Краматорск, который будет запущен 8 апреля. Поезд будет отправляться из Львова каждый второй день в 18:35 и прибывать в Краматорск в 15:06. В обратном направлении поезд будет отправляться из Краматорска через день в 15:55 и прибывать во Львов в 11:51.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Новый поезд

Поезд №104/103 Львов — Краматорск станет частью проекта "Поезд единения", который был запущен прошлым летом и предназначен для соединения разных регионов Украины. Опыт "Поезда единения" показал большой спрос на поезда между регионами, что стало причиной запуска новых маршрутов.

Билеты на поезд уже доступны в приложении Укрзализныци, на официальном сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов. Стоимость билетов будет варьироваться в зависимости от выбранного типа вагона и уровня комфорта. У пассажиров будут возможности выбрать места в вагонах и приобрести билеты онлайн.

Введение нового маршрута Львов — Краматорск поможет укрепить связи между регионами Украины и облегчит путешествия между ними. Новый поезд будет удобным и экономически выгодным вариантом для тех, кто хочет быстро и безопасно добраться из Львова в Краматорск и обратно.

Напомним, что в приложении "Дія" завершилось голосование по переименованию Южной железной дороги. Большинство украинцев выбрали название Харьковской железной дороги. Всего в опросе приняли участие более 860,4 тысяч пользователей "Дії".