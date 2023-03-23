Укрзалізниця запускає поїзд Львів-Краматорськ: як курсуватиме

Укрзалізниця

Українська залізнична компанія Укрзалізниця запроваджує новий поїзд №104/103 Львів — Краматорськ, який буде запущено 8 квітня. Поїзд відправлятиметься зі Львова кожного другого дня о 18:35 та прибуватиме до Краматорська о 15:06. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Краматорська через день о 15:55 та прибуватиме до Львова о 11:51.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Новий поїзд

Потяг №104/103 Львів — Краматорськ стане частиною проєкту "Потяг єднання", який було запущено минулого літа та призначено для з'єднання різних регіонів України. Досвід "Поїзда єднання" показав великий попит на потяги між регіонами, що спричинило запуск нових маршрутів.

Квитки на поїзд вже доступні у додатку Укрзалізниці, на офіційному сайті, у чат-боті та в касах вокзалів. Вартість квитків варіюватиметься в залежності від обраного типу вагона та рівня комфорту. У пасажирів будуть можливості обрати місця у вагонах та придбати квитки онлайн.

Введення нового маршруту Львів — Краматорськ допоможе зміцнити зв'язки між регіонами України та полегшить подорожі між ними. Новий поїзд буде зручним та економічно вигідним варіантом для тих, хто хоче швидко та безпечно дістатися зі Львова до Краматорська та назад.

Нагадаємо, що у додатку "Дія" завершилося голосування щодо перейменування Південної залізниці. Більшість українців обрали назву Харківської залізниці. Загалом в опитуванні взяли участь понад 860,4 тисячі користувачів "Дії".