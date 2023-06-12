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Укрзализныця запустила вагоны с купе для женщин

12 июня 2023 14:12
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Укрзализныця запустила вагоны с купе для женщин
Поезд Укрзализныци. Фото: Facebook/Ukrzaliznytsia
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 12 июня, стало известно, что Укрзализныця в тестовом режиме запустила вагоны с купе для женщин. Отмечается, что они будут размещаться в поездах дальнего назначения. 

Об этом сообщает журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что купить билеты можно только онлайн, начиная с 30 июня.

Поезда будут курсировать по следующим направлениям:

  • №81 Киев — Ужгород;
  • №41 Днепр — Трускавец;
  • №75 Киев — Кривой Рог;
  • №15 Харьков — Ясиня.
Укрзализныця запустила женские купе. Фото: Александр Рудоманов

Напомним, ранее мы писали, что украинцы просят Укрзализныцю запустить отдельные вагоны для женщин и мужчин, чтобы пассажирам было психологически комфортно раздеваться, отдыхать и главное во избежание возможного насилия. Соответствующая петиция набрала необходимое количество подписей, в УЗ уже заявили, что прислушиваются к просьбам украинцев.

Добавим, что Укрзализныця объявила о бесплатном эвакуационном поезде из Херсона. Им из города будут вывозить жителей районов, подтопленных после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Также Европейский инвестиционный банк, банк Европейского Союза и АО "Укрзализныця" подписали в Киеве грантовое соглашение от ЕС на сумму 6,7 млн евро. Эти средства покроют самые неотложные потребности УЗ.

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