Укрзализныця запустила вагоны с купе для женщин
Сегодня, 12 июня, стало известно, что Укрзализныця в тестовом режиме запустила вагоны с купе для женщин. Отмечается, что они будут размещаться в поездах дальнего назначения.
Об этом сообщает журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook.
Женские купе
Отмечается, что купить билеты можно только онлайн, начиная с 30 июня.
Поезда будут курсировать по следующим направлениям:
- №81 Киев — Ужгород;
- №41 Днепр — Трускавец;
- №75 Киев — Кривой Рог;
- №15 Харьков — Ясиня.
Напомним, ранее мы писали, что украинцы просят Укрзализныцю запустить отдельные вагоны для женщин и мужчин, чтобы пассажирам было психологически комфортно раздеваться, отдыхать и главное во избежание возможного насилия. Соответствующая петиция набрала необходимое количество подписей, в УЗ уже заявили, что прислушиваются к просьбам украинцев.
Добавим, что Укрзализныця объявила о бесплатном эвакуационном поезде из Херсона. Им из города будут вывозить жителей районов, подтопленных после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.
Также Европейский инвестиционный банк, банк Европейского Союза и АО "Укрзализныця" подписали в Киеве грантовое соглашение от ЕС на сумму 6,7 млн евро. Эти средства покроют самые неотложные потребности УЗ.