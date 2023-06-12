Укрзалізниця запустила вагон з купе для жінок
Сьогодні, 12 червня, стало відомо, що Укрзалізниця в тестовому режимі запустила вагон з купе для жінок. Зазначається, що вони розміщуватимуться в потягах дальнього спрямування.
Про це повідомляє журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці у Facebook.
Жіночі купе
Зазначається, що придбати квитки можна лише онлайн, починаючи з 30 червня.
Потяги курсуватимуть за такими напрямками:
- №81 Київ — Ужгород;
- №41 Дніпро — Трускавець;
- №75 Київ — Кривий Ріг;
- №15 Харків — Ясіня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українці просять Укрзалізницю запустити окремі вагони для жінок та чоловіків, аби пасажирам було психологічно комфортно роздягатися, відпочивати і головне, аби уникнути можливого насильства. Відповідна петиція набрала необхідну кількість підписів, в УЗ вже заявили, що дослухаються до прохань українців.
Додамо, що Укрзалізниця оголосила про безкоштовний евакуаційний поїзд із Херсона. Ним з міста вивозитимуть мешканців районів, які будуть підтоплені після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.
Також Європейський інвестиційний банк, банк Європейського Союзу та АТ "Укрзалізниця" підписали у Києві грантову угоду від ЄС на суму 6,7 млн євро. Ці кошти покриють найнагальніші потреби УЗ.