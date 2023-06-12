Укрзалізниця запустила вагон з купе для жінок

Потяг Укрзалізниці. Фото: Facebook/Ukrzaliznytsia

Сьогодні, 12 червня, стало відомо, що Укрзалізниця в тестовому режимі запустила вагон з купе для жінок. Зазначається, що вони розміщуватимуться в потягах дальнього спрямування.

Про це повідомляє журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що придбати квитки можна лише онлайн, починаючи з 30 червня.

Потяги курсуватимуть за такими напрямками:

№81 Київ — Ужгород;

№41 Дніпро — Трускавець;

№75 Київ — Кривий Ріг;

№15 Харків — Ясіня.

Укрзалізниця запустила жіночі купе. Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці просять Укрзалізницю запустити окремі вагони для жінок та чоловіків, аби пасажирам було психологічно комфортно роздягатися, відпочивати і головне, аби уникнути можливого насильства. Відповідна петиція набрала необхідну кількість підписів, в УЗ вже заявили, що дослухаються до прохань українців.

Додамо, що Укрзалізниця оголосила про безкоштовний евакуаційний поїзд із Херсона. Ним з міста вивозитимуть мешканців районів, які будуть підтоплені після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Також Європейський інвестиційний банк, банк Європейського Союзу та АТ "Укрзалізниця" підписали у Києві грантову угоду від ЄС на суму 6,7 млн євро. Ці кошти покриють найнагальніші потреби УЗ.