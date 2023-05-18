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Укрзализныця запустит поезда в Крым после его деоккупации

18 мая 2023 18:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Укрзализныця запустит поезда в Крым после его деоккупации
Работницы "Укрзализныци" возле поезда. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Укрзализныця готова запустить поезда в Крым. Отмечается, что это должно произойти сразу после деоккупации полуострова.

Об этом сообщила "Укрзализныця" на своей Telegram-странице.

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О том, что походы в Крым будут готовы курсировать сразу после деоккупации, заявил руководитель "Укрзализныци" Евгений Лященко во время конференции по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа на железнодорожном вокзале в Киеве.

"Верю, что очень скоро в Крым поедут наши поезда. Мы способны оперативно восстановить поврежденную и разграбленную врагом инфраструктуру, ремонтируем и модернизируем подвижной состав, чтобы быстро формировать поезда к победе". Поэтому в рамках сегодняшнего мероприятия в который раз напоминаем о совместной инициативе United24 и УЗ о приобретении билетов на победу по маршрутам Киев – Севастополь и Киев – Симферополь. Укрзализныця готова после освобождения полуострова выполнить свою роль в процессе экономической и социокультурной реинтеграции Крыма", — сказал Лященко.

На железнодорожном вокзале прошла конференция

Сегодня также состоялась конференция, посвященная Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа на железнодорожном вокзале в Киеве.

Организаторы таким образом напомнили об одном из самых страшных преступлений советской власти, в который раз привлекли внимание международной общественности к преступлениям, совершенным страной-агрессором в отношении крымских татар.

В мероприятии принял участие и уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он заблаговременно поблагодарил Лубинец поблагодарил Укрзализныцю за предоставление локации для проведения конференции и отметил то, что железная дорога уже готова отправить свои поезда в Крым.

Напомним, ранее мы писали, что с 12 июня Укрзализныця меняет расписание движения пригородного поезда сообщением Роток-Киев, который курсирует через Белую Церковь. С тех пор пассажиры из Белой Церкви будут добираться до столицы быстрее.

Также Укрзализныця объявила о назначении нового регионального поезда №802/801, обеспечивающего связь между Одессой и Винницей. На маршруте курсирует комфортабельный инклюзивный электропоезд.

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