Укрзалізниця запустить потяги до Криму після його деокупації

Працівниці Укрзалізниці біля потягу. Фото: Новини.LIVE

Укрзалізниця готова запустити потяги до Криму. Зазначається, що це має статись відразу після деокупації півострова.

Про це повідомила Укрзалізниця на своїй Telegram-сторінці.

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Про те, що походи до Криму будуть готові курсувати відразу після деокупації заявив керівник Укрзалізниці Євген Лященко під час конференції з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу на залізничному вокзалі в Києві.

"Вірю, що дуже скоро до Криму поїдуть наші поїзди. Ми здатні оперативно відновити пошкоджену та розграбовану ворогом інфраструктуру, ремонтуємо та модернізуємо рухомий склад, щоб швидко формувати "потяги до перемоги". Тому в рамках сьогоднішнього заходу вкотре нагадуємо про спільну ініціативу United24 та УЗ щодо придбання квитків до перемоги за маршрутами Київ – Севастополь і Київ – Сімферополь. Укрзалізниця готова після звільнення півострова виконати свою роль у процесі економічної та соціокультурної реінтеграції Криму", — сказав Лященко.

На залізничному вокзалі відбулась конференція

Сьогодні також відбулась конференція з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу на залізничному вокзалі в Києві.

Організатори таким чином нагадали про один із найстрашніших злочинів радянської влади, вкотре привернули увагу міжнародної громадськості до злочинів, які здійснює країна-агресор щодо кримських татар.

У заході взяв участь і уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець. Він завчасно подякував Лубінець принагідно подякував Укрзалізниці за надання локації для проведення конференції та зауважив те, що залізниця вже готова відправити свої поїзди до Криму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з 12 червня Укрзалізниця змінює розклад руху приміського поїзда сполученням Роток — Київ, який курсує через Білу Церкву. Відтоді пасажири з Білої Церкви діставатимуться столиці швидше.

Також Укрзалізниця оголосила про призначення нового регіонального поїзда №802/801, який забезпечуватиме зв'язок між Одесою та Вінницею. На маршруті курсує комфортабельний інклюзивний електропоїзд.