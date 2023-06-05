Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Укрзализныця меняет движение некоторых поездов: в чем причина arrow

Укрзализныця меняет движение некоторых поездов: в чем причина

5 июня 2023 10:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Укрзализныця меняет движение некоторых поездов: в чем причина
Пассажирский поезд Укрзализныци. Фото: УЗ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Укрзализныця планирует в июне провести капитальный ремонт пути в Ивано-Франковской области. Из-за этого изменен график курсирования ряда поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Читайте также:

Ремонт на Прикарпатье

В июне Укрзализныця планирует провести капитальный ремонт путей в Ивано-Франковской области.

Речь идет о перегоне Яремче-Микуличин.

Ремонт продлится с 11 по 23 июня.

Изменения в графике поездов

В связи с ремонтом пути часть поездов изменит свой маршрут.

Так, поезд №55/56 Киев — Рахов с 11 по 15 июня, а также с 18 по 22 июня не будет курсировать из Киева, а из Рахова он не будет выходить в период с 12 по 16 июня и с 19 по 23 июня.

Для ряда поездов (№95/96 Киев — Рахов — Киев, №6/5 Запорожье — Ясиня — Запорожье, №15/16 Харьков — Ясиня — Харьков) в определенные даты конечной остановкой будет определен Ивано-Франковск.

Другие пассажирские маршруты (№26/25 Одесса — Рахов, №235/236 Одесса — Рахов и №130/129 Кременчуг — Ворохта, №149/150 Полтава — Ворохта) будут ограничены станцией Черновцы.

А №357/358 Киев-Ворохта на время ремонта пути будет завершать свой рейс в Коломыю.

"Просим пассажиров учитывать эти изменения при приобретении билетов и приносим извинения за временные неудобства", — отметили в Укрзализныци.

Напомним, что в конце мая Укрзализныця запустила тестовый прямой поезд из Киева в Варшаву.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас