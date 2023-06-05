Укрзализныця меняет движение некоторых поездов: в чем причина

Пассажирский поезд Укрзализныци. Фото: УЗ

Укрзализныця планирует в июне провести капитальный ремонт пути в Ивано-Франковской области. Из-за этого изменен график курсирования ряда поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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В июне Укрзализныця планирует провести капитальный ремонт путей в Ивано-Франковской области.

Речь идет о перегоне Яремче-Микуличин.

Ремонт продлится с 11 по 23 июня.

Изменения в графике поездов

В связи с ремонтом пути часть поездов изменит свой маршрут.

Так, поезд №55/56 Киев — Рахов с 11 по 15 июня, а также с 18 по 22 июня не будет курсировать из Киева, а из Рахова он не будет выходить в период с 12 по 16 июня и с 19 по 23 июня.

Для ряда поездов (№95/96 Киев — Рахов — Киев, №6/5 Запорожье — Ясиня — Запорожье, №15/16 Харьков — Ясиня — Харьков) в определенные даты конечной остановкой будет определен Ивано-Франковск.

Другие пассажирские маршруты (№26/25 Одесса — Рахов, №235/236 Одесса — Рахов и №130/129 Кременчуг — Ворохта, №149/150 Полтава — Ворохта) будут ограничены станцией Черновцы.

А №357/358 Киев-Ворохта на время ремонта пути будет завершать свой рейс в Коломыю.

"Просим пассажиров учитывать эти изменения при приобретении билетов и приносим извинения за временные неудобства", — отметили в Укрзализныци.

Напомним, что в конце мая Укрзализныця запустила тестовый прямой поезд из Киева в Варшаву.