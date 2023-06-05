Укрзалізниця змінює рух деяких поїздів: у чому причина

Пасажирський поїзд Укрзалізниці. Фото: УЗ

Укрзалізниця планує у червні провести капітальний ремонт колії у Івано-Франківській області. Через це змінено графік курсування низки поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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У червні Укрзалізниця планує провести капітальний ремонт колії в Івано-Франківській області.

Йдеться про перегін Яремче-Микуличин.

Ремонт триватиме з 11 по 23 червня.

Зміни у графіку поїздів

У зв’язку із ремонтом колії частина поїздів змінить свій маршрут.

Так, поїзд №55/56 Київ — Рахів з 11 по 15 червня, а також з 18 по 22 червня не курсуватиме з Києва, а з Рахова він не виходитиме у період з 12 по 16 червня та з 19 по 23 червня.

Для низки поїздів ( №95/96 Київ — Рахів — Київ, №6/5 Запоріжжя — Ясіня — Запоріжжя, №15/16 Харків — Ясіня — Харків) у певні дати кінцевою зупинкою буде визначено Івано-Франківськ.

Інші пасажирські маршрути (№26/25 Одеса — Рахів, №235/236 Одеса — Рахів та №130/129 Кременчук — Ворохта, №149/150 Полтава — Ворохта) будуть обмежені до станції Чернівці.

А №357/358 Київ — Ворохта на час ремонту колії буде завершувати свій рейс у Коломиї.

"Просимо пасажирів зважати на ці зміни при придбанні квитків та приносимо вибачення за тимчасові незручності", — наголосили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що в кінці травня Укрзалізниця запустила тестовий прямий поїзд з Києва до Варшави.