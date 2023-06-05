Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Укрзалізниця змінює рух деяких поїздів: у чому причина arrow

Укрзалізниця змінює рух деяких поїздів: у чому причина

5 червня 2023 10:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Укрзалізниця змінює рух деяких поїздів: у чому причина
Пасажирський поїзд Укрзалізниці. Фото: УЗ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Укрзалізниця планує у червні провести капітальний ремонт колії у Івано-Франківській області. Через це змінено графік курсування низки поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Читайте також:

Ремонт на Прикарпатті

У червні Укрзалізниця планує провести капітальний ремонт колії в Івано-Франківській області.

Йдеться про перегін Яремче-Микуличин.

Ремонт триватиме з 11 по 23 червня.

Зміни у графіку поїздів

У зв’язку із ремонтом колії частина поїздів змінить свій маршрут.

Так, поїзд №55/56 Київ — Рахів з 11 по 15 червня, а також з 18 по 22 червня не курсуватиме з Києва, а з Рахова він не виходитиме у період з 12 по 16 червня та з 19 по 23 червня. 

Для низки поїздів ( №95/96 Київ — Рахів — Київ, №6/5 Запоріжжя — Ясіня — Запоріжжя, №15/16 Харків — Ясіня — Харків) у певні дати кінцевою зупинкою буде визначено Івано-Франківськ.

Інші пасажирські маршрути (№26/25 Одеса — Рахів, №235/236 Одеса — Рахів та №130/129 Кременчук — Ворохта, №149/150 Полтава — Ворохта) будуть обмежені до станції Чернівці.

А №357/358 Київ — Ворохта на час ремонту колії буде завершувати свій рейс у Коломиї.

"Просимо пасажирів зважати на ці зміни при придбанні квитків та приносимо вибачення за тимчасові незручності", — наголосили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що в кінці травня Укрзалізниця запустила тестовий прямий поїзд з Києва до Варшави.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB