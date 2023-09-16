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Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

16 сентября 2023 17:38
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно
Задержанный гражданин Израиля. Фото: Нацполиция
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Умани во время патрулирования паломничества правоохранители обнаружили нарушителя миграционного законодательства. Мужчина приехал на празднование Рош ха-Шана из Израиля, несмотря на запрет приезжать в Украину.

Об этом сообщает Полиция Черкасской области.

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В Умани миграционная служба обнаружила иностранца, нарушившего миграционное законодательство.

"В ходе патрулирования района паломничества правоохранители обнаружили 50-летнего гражданина Государства Израиль",  говорится в сообщении.

Как оказалось, у мужчины уже были проблемы с законом — его депортировали в 2022 году.

В настоящее время на иностранца-нарушителя составлены административные материалы.

"Вместе с тем работники Уманского отдела управления государственной миграционной службы в Черкасской области вынесли решение о принудительном выдворении мужчины и доставили его на границу",  отмечает пресс-служба полиции.

Напомним, мэр Умани рассказала о туристическом сборе с каждого хасида.

Также в полиции рассказали о мерах безопасности на праздновании и что изымали у хасидов.

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