Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

Задержанный гражданин Израиля. Фото: Нацполиция

В Умани во время патрулирования паломничества правоохранители обнаружили нарушителя миграционного законодательства. Мужчина приехал на празднование Рош ха-Шана из Израиля, несмотря на запрет приезжать в Украину.

Об этом сообщает Полиция Черкасской области.

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В Умани миграционная служба обнаружила иностранца, нарушившего миграционное законодательство.

"В ходе патрулирования района паломничества правоохранители обнаружили 50-летнего гражданина Государства Израиль", — говорится в сообщении.

Как оказалось, у мужчины уже были проблемы с законом — его депортировали в 2022 году.

В настоящее время на иностранца-нарушителя составлены административные материалы.

"Вместе с тем работники Уманского отдела управления государственной миграционной службы в Черкасской области вынесли решение о принудительном выдворении мужчины и доставили его на границу", — отмечает пресс-служба полиции.

Напомним, мэр Умани рассказала о туристическом сборе с каждого хасида.

Также в полиции рассказали о мерах безопасности на праздновании и что изымали у хасидов.