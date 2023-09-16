Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно
В Умани во время патрулирования паломничества правоохранители обнаружили нарушителя миграционного законодательства. Мужчина приехал на празднование Рош ха-Шана из Израиля, несмотря на запрет приезжать в Украину.
Об этом сообщает Полиция Черкасской области.
Что известно о задержании гражданина Израиля
В Умани миграционная служба обнаружила иностранца, нарушившего миграционное законодательство.
"В ходе патрулирования района паломничества правоохранители обнаружили 50-летнего гражданина Государства Израиль", — говорится в сообщении.
Как оказалось, у мужчины уже были проблемы с законом — его депортировали в 2022 году.
В настоящее время на иностранца-нарушителя составлены административные материалы.
"Вместе с тем работники Уманского отдела управления государственной миграционной службы в Черкасской области вынесли решение о принудительном выдворении мужчины и доставили его на границу", — отмечает пресс-служба полиции.
Напомним, мэр Умани рассказала о туристическом сборе с каждого хасида.
Также в полиции рассказали о мерах безопасности на праздновании и что изымали у хасидов.