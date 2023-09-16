Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Затриманий громадянин Ізраїлю. Фото: Нацполіція

В Умані під час патрулювання паломництва правоохоронці виявили порушника міграційного законодавства. Чоловік приїхав на святкування Рош га-Шана з Ізраїлю, незважаючи на заборону приїжджати в Україну.

Про це повідомляє Поліція Черкащини.

Читайте також:

Що відомо про затримання громадянина Ізраїлю

В Умані міграційна служба виявила іноземця, який порушив міграційне законодавство.

"Під час патрулювання району паломництва правоохоронці виявили 50-річного громадянина Держави Ізраїль", — йдеться у повідомленні.

Як виявилось, чоловік вже мав проблеми із законом — його депортували у 2022 році.

Наразі на іноземця-порушника складено адміністративні матеріали.

"Разом із тим працівники Уманського відділу управління державної міграційної служи в Черкаській області винесли рішення про примусове видворення чоловіка та доставили його до держаного кордону", — зазначає пресслужба поліції.

Нагадаємо, мер Умані розповіла про туристичний збір з кожного хасида.

Також у поліції розповіли про безпекові заходи на святкуванні та що вилучали у хасидів.