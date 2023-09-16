Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо arrow

Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

16 вересня 2023 17:38
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо
Затриманий громадянин Ізраїлю. Фото: Нацполіція
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

В Умані під час патрулювання паломництва правоохоронці виявили порушника міграційного законодавства. Чоловік приїхав на святкування Рош га-Шана з Ізраїлю, незважаючи на заборону приїжджати в Україну.

Про це повідомляє Поліція Черкащини.  

Читайте також:

Що відомо про затримання громадянина Ізраїлю

В Умані міграційна служба виявила іноземця, який порушив міграційне законодавство.

"Під час патрулювання району паломництва правоохоронці виявили  50-річного громадянина Держави Ізраїль", — йдеться у повідомленні.

Як виявилось, чоловік вже мав проблеми із законом — його депортували у 2022 році. 

Наразі на іноземця-порушника складено адміністративні матеріали.

"Разом із тим працівники Уманського відділу управління державної міграційної служи в Черкаській області винесли рішення про примусове видворення чоловіка та доставили його до держаного кордону", — зазначає пресслужба поліції.

Нагадаємо, мер Умані розповіла про туристичний збір з кожного хасида.

Також у поліції розповіли про безпекові заходи на святкуванні та що вилучали у хасидів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз