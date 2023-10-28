Умеров и Ллойд обсудили планы на следующее заседание "Рамштайна", — Пентагон

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Facebook/Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн".

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

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"Министр обороны США Ллойд Остин разговаривал сегодня по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить текущую безопасность помощи США для Украины в условиях российской агрессии, а также планы по следующему заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое вновь соберет около 50 стран-союзниц, которые поддерживают Украину", — говорится в сообщении.

Кроме того, глава Пентагона и украинский министр обсудили последние события в Украине.

Да, оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт.

Скриншот прессрелиза Пентагона

Следующее заседание в формате "Рамштайн" пройдет уже в ноябре этого года. Окончательную дату согласуют позже.