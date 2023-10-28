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Умєров та Ллойд обговорили плани на наступне засідання "Рамштайну", — Пентагон

28 жовтня 2023 10:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Умєров та Ллойд обговорили плани на наступне засідання "Рамштайну", — Пентагон
Міністр оборони України Рустем Умєров та голова Пентагону Ллойд Остін. Фото: Facebook/Рустем Умєров
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр оборони України Рустем Умєров та голова Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн".

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

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Обговорили наступний "Рамштайн"

"Міністр оборони США Ллойд Остін розмовляв сьогодні телефоном з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити поточну безпекову допомогу США для України в умовах російської агресії, а також плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України, яке знову збере близько 50 країн-союзниць, які підтримують Україну", — йдеться у повідомленні.

Крім того, голова Пентагону та український міністр обговорили останні події в Україні.

Так, обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Пентагон
Скриншот пресрелізу Пентагону

Нагадаємо, що наступне засідання в форматі "Рамштайн" пройде вже в листопаді цього року. Остаточну дату узгодять пізніше.

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