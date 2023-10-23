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Правительство Ирландии намерено сократить поддержку для украинских беженцев

23 октября 2023 14:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Правительство Ирландии намерено сократить поддержку для украинских беженцев
Украинские беженцы. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Ирландия планирует изменить программу поддержки граждан Украины. Речь идет о безвозмездном приюте для беженцев, которые будут прибывать сейчас. Его могут ограничить до трех месяцев.

Об этом пишет The Irish Examiner.

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Что изменится

Отмечается, что над этой новой программой работают Министерство Премьер-министра Ирландии и Министерство интеграции. Такой документ будет скоро представлен в Кабинет министров.

Существенным изменением будет ограничение размещения украинцев за счет государственных средств. Украинцы смогут находиться в таком жилье только три месяца, дальше они должны искать арендованную квартиру или рассматривать варианты относительно "предложения жилья". Такие изменения ожидаются только для новоприбывших беженцев.

"Источник в правительстве сообщил, что ограничение времени на размещение было сделано для того, чтобы привести предложения Ирландии в соответствие с другими странами ЕС", — отметили в сообщении.

Сокращение финансовой помощи

Также в правительстве планируется рассмотреть вопрос о сокращении социальных выплат для граждан Украины. Однако источник издания отмечает, что это не произойдет в ближайшее время.

Журналисты добавляют, что по состоянию на 5 октября помощь получали 40 995 совершеннолетних людей. Однако большинство обращений украинцев касались поиска работы.

Почему вводят такие изменения

Как известно, в документации, которую подготовили для комитета Кабинета министров, который касается Украины, говорится, что подход Ирландии очень отличается от других стран Европейского Союза со "значительным привлечением государства и широкой поддержкой, включая доходы и размещение".

По словам чиновников, такой подход к оказанию помощи для украинцев "нежизнеспособен и непригоден", поэтому необходимо изменить его. Также они обеспокоены справедливостью к гражданам Ирландии, Европейского Союза и другим категориям мигрантов.

"Они заявили, что уровень людей, которые ищут здесь международную защиту, не демонстрирует никаких признаков уменьшения и "просто не устойчив в будущем", — подчеркнули в материале.

Напомним, ранее партнер консалтингового агентства SKS Steuerberatung из Германии Дмитрий Сонкин отметил, что украинских беженцев за границей могут лишить социальных выплат и даже заставить вернуть полученные деньги.

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