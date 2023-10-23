Правительство Ирландии намерено сократить поддержку для украинских беженцев
Ирландия планирует изменить программу поддержки граждан Украины. Речь идет о безвозмездном приюте для беженцев, которые будут прибывать сейчас. Его могут ограничить до трех месяцев.
Об этом пишет The Irish Examiner.
Что изменится
Отмечается, что над этой новой программой работают Министерство Премьер-министра Ирландии и Министерство интеграции. Такой документ будет скоро представлен в Кабинет министров.
Существенным изменением будет ограничение размещения украинцев за счет государственных средств. Украинцы смогут находиться в таком жилье только три месяца, дальше они должны искать арендованную квартиру или рассматривать варианты относительно "предложения жилья". Такие изменения ожидаются только для новоприбывших беженцев.
"Источник в правительстве сообщил, что ограничение времени на размещение было сделано для того, чтобы привести предложения Ирландии в соответствие с другими странами ЕС", — отметили в сообщении.
Сокращение финансовой помощи
Также в правительстве планируется рассмотреть вопрос о сокращении социальных выплат для граждан Украины. Однако источник издания отмечает, что это не произойдет в ближайшее время.
Журналисты добавляют, что по состоянию на 5 октября помощь получали 40 995 совершеннолетних людей. Однако большинство обращений украинцев касались поиска работы.
Почему вводят такие изменения
Как известно, в документации, которую подготовили для комитета Кабинета министров, который касается Украины, говорится, что подход Ирландии очень отличается от других стран Европейского Союза со "значительным привлечением государства и широкой поддержкой, включая доходы и размещение".
По словам чиновников, такой подход к оказанию помощи для украинцев "нежизнеспособен и непригоден", поэтому необходимо изменить его. Также они обеспокоены справедливостью к гражданам Ирландии, Европейского Союза и другим категориям мигрантов.
"Они заявили, что уровень людей, которые ищут здесь международную защиту, не демонстрирует никаких признаков уменьшения и "просто не устойчив в будущем", — подчеркнули в материале.
Напомним, ранее партнер консалтингового агентства SKS Steuerberatung из Германии Дмитрий Сонкин отметил, что украинских беженцев за границей могут лишить социальных выплат и даже заставить вернуть полученные деньги.
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