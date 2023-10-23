Уряд Ірландії планує скоротити підтримку для українських біженців

Українські біженці. Фото: Reuters

Ірландія планує змінити програму щодо підтримки громадян України. Йдеться про безоплатний тимчасовий притулок для біженців, які прибуватимуть зараз. Його можуть обмежити до трьох місяців.

Про це пише The Irish Examiner.

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Що зміниться

Зазначається, що над цією новою програмою наразі працюють Міністерство Прем'єр-міністра Ірландії та Міністерство інтеграції. Такий документ буде скоро подано до Кабінету міністрів.

Суттєвою зміною буде обмеження щодо розміщення українців за рахунок державних коштів. Українці зможуть перебувати у такому житлі лише три місяці, далі вони повинні шукати орендовану квартиру або ж розглядати варіанти щодо "пропозиції житла". Такі зміни очікуються лише для новоприбулих біженців.

"Джерело в уряді повідомило, що обмеження часу на розміщення було зроблено для того, щоб привести пропозиції Ірландії у відповідність до інших країн ЄС", — зауважили у повідомленні.

Скорочення фінансової допомоги

Також в уряді планують розглянути питання щодо скорочення соціальних виплат для громадян України. Проте джерело видання зауважує, що це не відбудеться найближчим часом.

Журналісти додають, що станом на 5 жовтня допомогу отримували 40 995 повнолітніх людей. Проте більшість звернень українців стосувалися пошуку роботи.

Чому впроваджують такі зміни

Як відомо, у документації, яку підготували для комітету Кабінету міністрів, який стосується України, йдеться про те, що підхід Ірландії дуже відрізняється від інших країн Європейського Союзу із "значним залученням держави та широкою підтримкою, включаючи доходи та розміщення".

За словами чиновників, такий підхід до надання допомоги для українців є "нежиттєздатним і непридатним", тому необхідно змінити її. Також вони занепокоєні щодо справедливості до громадян Ірландії, Європейського Союзу та інших категорій мігрантів.

"Вони заявили, що рівень людей, які шукають тут міжнародного захисту, не демонструє жодних ознак зменшення і "просто не є стійким у майбутньому", — наголосили у матеріалі.

Нагадаємо, раніше партнер консалтингової агенції SKS Steuerberatung з Німеччини Дмитро Сонкін зауважив, що українських біженців за кордоном можуть позбавити соціальних виплат і навіть змусити повернути отримані гроші.