Правительство хочет переименовать Бровары и Запорожье: Авраменко дал оценку

Языковед Александр Авраменко. Фото: google.com

Город Бровары, Запорожье и еще около полутора тысяч населенных пунктов Украины хотят переименовать. Такую рекомендацию предложила Нацкомиссия по стандартам государственного языка.

Об этом стало известно в эфире телемарафона.

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По мнению членов комиссии, такое название не отвечает лексическим нормам украинского языка. Отмечается, что у местных властей есть полгода на то, чтобы доказать, почему название нужно сохранить, или же предложить новое.

Следовательно, в отношении Броваров комиссия рекомендует сменить название на Бровари. Такие изменения аргументируют, что названия связаны с советским прошлым.

Что сказал Авраменко

Языковед Александр Авраменко отметил, что населенные пункты целесообразно переименовывать тогда, когда такая необходимость будет научно доказана.

Однако в отношении Броваров Александр Авраменко согласился, что название города нужно переименовать в Бровари.

"До 1919 года этот город назывался Бровари. Это украинское название, а потом в советские времена городу добавили окончание — чтобы звучало, как в русском языке. Поэтому справедливо вернуть украинское название", — говорит языковед.

На счет Запорожья Авраменко сказал, что "это какое-то недоразумение". Он подчеркнул, что Запорожье – это исторически древнее украинское название.

"А что касается Запорожья, я думаю, что никаких изменений в ближайшее время не произойдет. Это какое-то недоразумение, потому что это исторически древнее название. Оно образовано по типичной словообразовательной украинской модели: за порогами — Запорожье, за лесами — Залесье. Это звучное украинское название, она древняя. Она связана с разными топонимами: Запорожская Сечь", — сказал языковед.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве идет дерусификация столичных улиц. На днях депутаты Киевсовета проголосовали за переименование еще двух улиц.