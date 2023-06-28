Уряд хоче перейменувати Бровари та Запоріжжя: Авраменко дав оцінку

Мовознавець Олександр Авраменко. Фото: google.com

Місто Бровари, Запоріжжя та ще майже півтори тисячі населених пунктів України хочуть перейменувати. Таку рекомендацію запропонувала Нацкомісія зі стандартів державної мови.

Про це стало відомо в ефірі телемарафону.

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На думку членів комісії, така назва мов не відповідати лексичним нормам української мови. Зазначається, що в місцевої влади є півроку на те, аби довести, чому назву треба зберегти, або ж запропонувати нову.

Відтак, щодо Броварів комісія рекомендує змінити назву на "Броварі". Такі зміни аргументують з тим, що назви повʼязані із радянським минулим.

Що сказав Авраменко

Мовознавець Олександр Авраменко наголосив на тому, що населені пункти доцільно перейменовувати тоді, коли така необхідність буде науково доведена.

Однак щодо Броварів Олександр Авраменко погодився, що назву міста треба перейменувати на "Броварі".

"До 1919 року це місто називалося Броварі. Це українська назва, а потім у радянські часи місту додали закінчення -и, щоб звучало, як у російській мові. Тому справедливо повернути українську назву", — каже мовознавець.

На рахунок Запоріжжя Авраменко сказав, що "це якесь непорозуміння". Він наголосив, що Запоріжжя — це історично давня українська назва.

"А щодо Запоріжжя, я думаю, що жодних змін найближчим часом не відбудеться. Це якесь непорозуміння, тому що це історично давня назва. Воно утворене за типовою словотвірною українською моделлю: за порогами - Запоріжжя, за лісами - Залісся. Це звучна українська назва, вона давня. Вона пов'язана з різними топонімами: Запорізька Січ", — сказав мовознавець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві триває дерусифікація столичних вулиць. Днями депутати Київради проголосували за перейменування ще двох вулиць.