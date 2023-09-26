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Правительство хочет запретить отключение света определенным категориям украинцев: детали

26 сентября 2023 16:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Правительство хочет запретить отключение света определенным категориям украинцев: детали
Зимнее отключение света. Фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Кабинете Министров Украины разработан проект постановления, согласно которому предлагается запретить отключать электроэнергию за неуплату некоторым уязвимым категориям украинцев. Также известен их список.

Об этом свидетельствует проект документа, который для обсуждения опубликовала Федерация профсоюзов Украины.

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Украинское правительство хочет выделить шесть категорий уязвимых украинцев, которых не коснется отключение электроэнергии. В список вошли:

  • получатели жилищных субсидий;
  • лица с инвалидностью I и II группы, в том числе лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства, не являющимися получателями жилищных субсидий;
  • лица, содержащие детские дома семейного типа и не являющиеся получателями жилищных субсидий;
  • многодетные и малообеспеченные семьи, не являющиеся получателями жилищных субсидий;
  • приемные семьи, имеющие на попечении трех и более детей и не являющихся получателями жилищных субсидий;
  • бытовые потребители электрической энергии, находящиеся в жилых помещениях (квартирах, домах), жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, питающегося от электрических сетей, что подтверждается сведениями и/или документами, и получателями жилищных субсидий.

Для проверки статуса уязвимого потребителя нужно обратиться лично или в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте поставщика универсальных услуг с заявлением о взятии на учет, и применения спецмер защиты уязвимых потребителей.

По сообщению, рассмотрение заявлений и информирование потребителя об установлении статуса уязвимого потребителя или отказе в его установлении осуществляется в течении 10 рабочих дней путем указания указанной информации в выставленном счете (квитанции) и в личном кабинете на официальном сайте компании — поставщика.

К специальным дополнительным мерам защиты потребителей, отнесенным к категориям уязвимых со стороны поставщика электрических услуг, относятся заключение договоров реструктуризации задолженности и запрет инициировать отключение из-за неуплаты за услугу в период с 15 октября по 15 апреля соответствующего года.

Более того, предлагают возложить на операторов систем распределения обеспечивать бесплатный ремонт/восстановление внутренних электрических сетей в жилом помещении потребителя, находящихся в аварийном состоянии и запреты начислять пеню и штрафы за несвоевременную оплату счета за свет.

В случае аварийных отключений электроэнергии таких потребителей должны подключить в первую очередь.

Напомним, что ранее в "Укрэнерго" заявили о том, какие украинские регионы могут пострадать на случай ударов ВКС РФ по энергетической инфраструктуре. А недавно блэкаут посетил и Россию: первым его на себе почувствовал Санкт-Петербург.

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