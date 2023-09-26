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Уряд хоче заборонити відключення світла певним категоріям українців: деталі

26 вересня 2023 16:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Уряд хоче заборонити відключення світла певним категоріям українців: деталі
Зимове відключення світла. Фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Кабінеті міністрів України розроблено проєкт постанови, згідно з яким пропонується заборонити відключати електроенергію за несплату деяким вразливим категоріям українців. Також відомий їхній перелік. 

Про це свідчить проєкт документу, який для обговорення опублікувала Федерація профспілок України.

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Український уряд хоче виділити шість категорій вразливих українців, яких не зачепить відключення електроенергії. До переліку увійшли:

  • отримувачі житлових субсидій;
  • особи з інвалідністю І та ІІ групи, у тому числі особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;
  • особи, які містять дитячі будинки сімейного типу та не є одержувачами житлових субсидій;
  • багатодітні та малозабезпечені сім'ї, які не є одержувачами житлових субсидій;
  • прийомні сім'ї, які мають під опікою трьох і більше дітей і не є одержувачами житлових субсидій;
  • побутові споживачі електричної енергії, що перебувають у житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя та здоров'я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, що живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та/або документами, та не є одержувачами житлових субсидій.

Для перевірки статусу вразливого споживача потрібно звернутися особисто або в електронній формі через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника універсальних послуг із заявою про взяття на облік, і застосування спецзаходів захисту вразливих споживачів.

За повідомленням, розгляд заяв та інформування споживача про встановлення статусу вразливого споживача чи відмову у його встановленні здійснюється протягом 10 робочих днів шляхом зазначення вказаної інформації у виставленому рахунку (квитанції) та в особистому кабінеті на офіційному сайті компанії — постачальника.

До спеціальних додаткових заходів захисту споживачів, що віднесені до категорій вразливих з боку постачальника електричних послуг, відносяться укладання договорів реструктуризації заборгованості та заборона ініціювати відключення через несплату за послугу у період з 15 жовтня до 15 квітня відповідного року.

Ба більше, пропонують покласти обов'язок на операторів систем розподілу забезпечувати безкоштовний ремонт/відновлення внутрішніх електричних мереж у житловому приміщенні споживача, які перебувають у аварійному стані та заборони нараховувати пеню та штрафи за несвоєчасну оплату рахунка за світло.

На випадок аварійних відключень електроенергії таких споживачів мають заживити у першу чергу.

Нагадаємо, що раніше в Укренерго заявили про те, які українські регіони можуть постраждати на випадок ударів ПКС РФ по енергетичній інфраструктурі. А не так давно блекаут завітав і до Росії: першим його на собі відчув Санкт-Петербург. 

 

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