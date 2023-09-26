Уряд хоче заборонити відключення світла певним категоріям українців: деталі
В Кабінеті міністрів України розроблено проєкт постанови, згідно з яким пропонується заборонити відключати електроенергію за несплату деяким вразливим категоріям українців. Також відомий їхній перелік.
Про це свідчить проєкт документу, який для обговорення опублікувала Федерація профспілок України.
Хто отримає привілеї
Український уряд хоче виділити шість категорій вразливих українців, яких не зачепить відключення електроенергії. До переліку увійшли:
- отримувачі житлових субсидій;
- особи з інвалідністю І та ІІ групи, у тому числі особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;
- особи, які містять дитячі будинки сімейного типу та не є одержувачами житлових субсидій;
- багатодітні та малозабезпечені сім'ї, які не є одержувачами житлових субсидій;
- прийомні сім'ї, які мають під опікою трьох і більше дітей і не є одержувачами житлових субсидій;
- побутові споживачі електричної енергії, що перебувають у житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя та здоров'я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, що живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та/або документами, та не є одержувачами житлових субсидій.
Для перевірки статусу вразливого споживача потрібно звернутися особисто або в електронній формі через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника універсальних послуг із заявою про взяття на облік, і застосування спецзаходів захисту вразливих споживачів.
За повідомленням, розгляд заяв та інформування споживача про встановлення статусу вразливого споживача чи відмову у його встановленні здійснюється протягом 10 робочих днів шляхом зазначення вказаної інформації у виставленому рахунку (квитанції) та в особистому кабінеті на офіційному сайті компанії — постачальника.
До спеціальних додаткових заходів захисту споживачів, що віднесені до категорій вразливих з боку постачальника електричних послуг, відносяться укладання договорів реструктуризації заборгованості та заборона ініціювати відключення через несплату за послугу у період з 15 жовтня до 15 квітня відповідного року.
Ба більше, пропонують покласти обов'язок на операторів систем розподілу забезпечувати безкоштовний ремонт/відновлення внутрішніх електричних мереж у житловому приміщенні споживача, які перебувають у аварійному стані та заборони нараховувати пеню та штрафи за несвоєчасну оплату рахунка за світло.
На випадок аварійних відключень електроенергії таких споживачів мають заживити у першу чергу.
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