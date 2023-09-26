Уряд хоче заборонити відключення світла певним категоріям українців: деталі

Зимове відключення світла. Фото: freepik

В Кабінеті міністрів України розроблено проєкт постанови, згідно з яким пропонується заборонити відключати електроенергію за несплату деяким вразливим категоріям українців. Також відомий їхній перелік.

Про це свідчить проєкт документу, який для обговорення опублікувала Федерація профспілок України.

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Український уряд хоче виділити шість категорій вразливих українців, яких не зачепить відключення електроенергії. До переліку увійшли:

отримувачі житлових субсидій;

особи з інвалідністю І та ІІ групи, у тому числі особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;

особи, які містять дитячі будинки сімейного типу та не є одержувачами житлових субсидій;

багатодітні та малозабезпечені сім'ї, які не є одержувачами житлових субсидій;

прийомні сім'ї, які мають під опікою трьох і більше дітей і не є одержувачами житлових субсидій;

побутові споживачі електричної енергії, що перебувають у житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя та здоров'я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, що живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та/або документами, та не є одержувачами житлових субсидій.

Для перевірки статусу вразливого споживача потрібно звернутися особисто або в електронній формі через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника універсальних послуг із заявою про взяття на облік, і застосування спецзаходів захисту вразливих споживачів.

За повідомленням, розгляд заяв та інформування споживача про встановлення статусу вразливого споживача чи відмову у його встановленні здійснюється протягом 10 робочих днів шляхом зазначення вказаної інформації у виставленому рахунку (квитанції) та в особистому кабінеті на офіційному сайті компанії — постачальника.

До спеціальних додаткових заходів захисту споживачів, що віднесені до категорій вразливих з боку постачальника електричних послуг, відносяться укладання договорів реструктуризації заборгованості та заборона ініціювати відключення через несплату за послугу у період з 15 жовтня до 15 квітня відповідного року.

Ба більше, пропонують покласти обов'язок на операторів систем розподілу забезпечувати безкоштовний ремонт/відновлення внутрішніх електричних мереж у житловому приміщенні споживача, які перебувають у аварійному стані та заборони нараховувати пеню та штрафи за несвоєчасну оплату рахунка за світло.

На випадок аварійних відключень електроенергії таких споживачів мають заживити у першу чергу.

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