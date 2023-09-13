Правительство сообщило, сколько "пунктов несокрушимости" подготовили к зиме

"Пункт несокрушимости" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям провела специальную тренировку, в ходе которой было обеспечено развертывание около 1200 "пунктов несокрушимости" к началу зимы.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Подготовка к зиме

В правительстве рассказали, что из этих пунктов около 770 стационарных объектов ГСЧС, 360 мобильных на базе палаток и 90 на базе транспортных средств.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по результатам обсуждения, решила, что Мининфраструктуры, Минэнерго, Минстратегпрому, Агентству восстановления, ГСЧС и местным администрациям нужно:

организовать постоянный мониторинг ситуации и оперативное реагирование на выявленные угрозы;

создать необходимый резерв материально-технических средств;

заготовить песок для создания запаса противогололедной смеси и создания резерва горюче-смазочных материалов для борьбы с возможными снежными заносами и тому подобное.

"Кроме того, должны быть определены объемы и созданы материальные резервы, в том числе горюче-смазочных материалов, для использования их при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. МВД вместе с Национальной полицией определить на законодательном уровне перечень объектов критической инфраструктуры, подлежащих охране в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций в сфере физической защиты объектов критической инфраструктуры. А также ряд других мероприятий рекомендовано Комиссией органам власти", — говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ снова готовится обстреливать Украину зимой. Таким образом, государственный сектор и местные власти должны приложить усилия, чтобы Украина выстояла.

Также мы писали, что в Киеве продолжается подготовка к новому отопительному сезону, который может быть еще сложнее предыдущего. В этом году городской бюджет выделил более 1 млрд грн для подготовки к зиме.