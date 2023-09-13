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Уряд повідомив, скільки "пунктів незламності" підготували до зими

13 вересня 2023 16:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Уряд повідомив, скільки "пунктів незламності" підготували до зими
"Пункт незламності" у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державна служба з надзвичайних ситуацій провела спеціальне тренування, в ході якого було забезпечено розгортання близько 1200 "пунктів незламності" до початку зими.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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Підготовка до зими

В уряді розповіли, що з цих пунктів близько 770 стаціонарних на базі об’єктів ДСНС, 360 мобільних на базі наметів та 90 на базі транспортних засобів.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за результатами обговорення, вирішила, що Мінінфраструктури, Міненерго, Мінстратегпрому, Агентству відновлення, ДСНС та місцевим адміністраціям потрібно:

  • організувати постійний моніторинг ситуації і оперативне реагування на виявлені загрози;
  • створити необхідний резерв матеріально-технічних засобів;
  • заготовити пісок для створення запасу протиожеледної суміші та створення резерву пально-мастильних матеріалів для боротьби із можливими сніговими заметами тощо.

"Крім того, мають бути визначені обсяги та створено матеріальні резерви, у тому числі пально-мастильних матеріалів, для використання їх під час ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. МВС разом з Національною поліцією визначити на законодавчому рівні перелік об’єктів критичної інфраструктури, які підлягають охороні в умовах виникнення надзвичайних ситуацій у сфері фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури. А також низку інших заходів рекомендовано Комісією органам влади", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ знову готується обстрілювати Україну взимку. Таким чином, державний сектор та місцева влада мають докласти зусиль, щоб Україна вистояла.

Також ми писали, що у Києві триває підготовка до нового опалювального сезону, який може бути ще складнішим, ніж попередній. Відтак, цього року міський бюджет виділив понад 1 млрд грн для підготовки до зими.

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