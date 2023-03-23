Правительство разрабатывает стратегию возвращения военнослужащих в гражданскую жизнь

Денис Шмыгаль

Кабмин разрабатывает концепцию возвращения украинских военных в гражданскую жизнь. Она будет включать как финансовую, так и социальную поддержку.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Какую помощь окажут военнослужащим

По словам Шмыгаля, правительство обсудило концепцию возвращения военнослужащих в гражданскую жизнь на совещании по реализации ветеранской политики.

В частности, он сообщил, что в настоящее время правительство работает над стратегией, которая будет включать следующие ключевые направления:

обеспечение экономической свободы;

обеспечение жильем;

соцпомощь и адаптация;

образовательные услуги;

медицинские услуги.

Кто работает над разработкой концепции

Над разработкой стратегии работают Минветеранов, Минэкономики, Минсоцполитики, Минздрава и МОН.

"Дал задачу министерствам ускорить разработку и подачу постановлений и законопроектов, необходимых для дальнейшей адаптации в гражданской жизни наших военных", — добавил Шмигаль.

Напомним, в Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн. На финансовую помощь могут рассчитывать ветераны. А именно граждане, которые получили статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", и сведения о которых внесены в Единый госреестр ветеранов войны.