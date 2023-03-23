Правительство разрабатывает стратегию возвращения военнослужащих в гражданскую жизнь
Кабмин разрабатывает концепцию возвращения украинских военных в гражданскую жизнь. Она будет включать как финансовую, так и социальную поддержку.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
-
Генпрокурор Костин встретился с главой Европарламента Робертой Мецолой: что обсуждали
-
Абрамович из-за "Челси" попал в скандал с королевской семьей Великобритании
-
Чехия полностью прекратила выдачу виз россиянам и белорусам: детали
-
Как запорожские коммунальщики восстанавливают поврежденный российскими ракетами дом
-
На Львовщине сворачивают "пункты несокрушимости"
-
Тернополяне во время тревоги получили уведомление от ГСЧС, однако служба ничего не посылала: детали
-
"Евровидение-2023" представило порядок выступлений всех участников конкурса в полуфиналах
-
Военный рассказал, могут ли россияне повреждать западные танки
-
Россияне за сутки 11 раз обстреляли Херсонщину: есть погибший
-
Гави и Гарначо возглавили рейтинг самых перспективных футболистов мира
Какую помощь окажут военнослужащим
По словам Шмыгаля, правительство обсудило концепцию возвращения военнослужащих в гражданскую жизнь на совещании по реализации ветеранской политики.
В частности, он сообщил, что в настоящее время правительство работает над стратегией, которая будет включать следующие ключевые направления:
- обеспечение экономической свободы;
- обеспечение жильем;
- соцпомощь и адаптация;
- образовательные услуги;
- медицинские услуги.
Кто работает над разработкой концепции
Над разработкой стратегии работают Минветеранов, Минэкономики, Минсоцполитики, Минздрава и МОН.
"Дал задачу министерствам ускорить разработку и подачу постановлений и законопроектов, необходимых для дальнейшей адаптации в гражданской жизни наших военных", — добавил Шмигаль.
Напомним, в Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн. На финансовую помощь могут рассчитывать ветераны. А именно граждане, которые получили статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", и сведения о которых внесены в Единый госреестр ветеранов войны.