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Правительство разрабатывает стратегию возвращения военнослужащих в гражданскую жизнь

23 марта 2023 10:47
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Денис Шмыгаль
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Кабмин разрабатывает концепцию возвращения украинских военных в гражданскую жизнь. Она будет включать как финансовую, так и социальную поддержку.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, правительство обсудило концепцию возвращения военнослужащих в гражданскую жизнь на совещании по реализации ветеранской политики.

В частности, он сообщил, что в настоящее время правительство работает над стратегией, которая будет включать следующие ключевые направления:

  • обеспечение экономической свободы;
  • обеспечение жильем;
  • соцпомощь и адаптация;
  • образовательные услуги;
  • медицинские услуги.

Кто работает над разработкой концепции

Над разработкой стратегии работают Минветеранов, Минэкономики, Минсоцполитики, Минздрава и МОН.

"Дал задачу министерствам ускорить разработку и подачу постановлений и законопроектов, необходимых для дальнейшей адаптации в гражданской жизни наших военных", — добавил Шмигаль.

Напомним, в Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн. На финансовую помощь могут рассчитывать ветераны. А именно граждане, которые получили статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", и сведения о которых внесены в Единый госреестр ветеранов войны.

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