Уряд розробляє стратегію повернення військовослужбовців до цивільного життя

Денис Шмигаль

Кабмін розробляє концепцію повернення українських військових до цивільного життя. Вона буде включати як фінансову, так і соціальну підтримку.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Яку допомогу нададуть військовослужбовцям

За словами Шмигаля, уряд обговорив концепцію повернення військовослужбовців до цивільного життя на нараді щодо реалізації ветеранської політики.

Зокрема, він повідомив, що наразі Уряд працює над стратегією, яка включатиме такі ключові напрями:

забезпечення економічної свободи;

забезпечення житлом;

соцдопомога й адаптація;

освітні послуги;

медичні послуги.

Хто працює над розробкою концепції

Над розробкою стратегії працюють Мінветеранів, Мінекономіки, Мінсоцполітики, МОЗ та МОН.

"Дав завдання міністерствам прискорити розробку та подачу постанов і законопроєктів, необхідних для подальшої адаптації в цивільному житті наших військових", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн. На фінансову допомогу можуть розраховувати ветерани. А саме — громадяни, які отримали статус особи з інвалідністю у результаті війни І чи ІІ групи, відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та відомості про яких внесені до Єдиного держреєстру ветеранів війни.