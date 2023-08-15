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Правительство одобрило соглашение с Литвой о признании водительских удостоверений

15 августа 2023 21:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Правительство одобрило соглашение с Литвой о признании водительских удостоверений
Водительские удостоверения в руках. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 15 августа, прошло заседание Кабинета министров Украины. На нем, в частности, утверждено соглашение с правительством Литвы о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Что предполагает соглашение

Известно, что данное соглашение было принято еще в мае этого года. Оно предполагает, что Украина и Литва будут взаимно признавать и обменивать национальные водительские удостоверения на основе принципа взаимности. Следует отметить, что для такого обмена не нужно будет сдавать дополнительные экзамены.

"Также устанавливается соответствие категорий водительских удостоверений двух государств и определяется механизм подтверждения факта выдачи водительского удостоверения, которое подается для обмена", — говорится в сообщении.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины официально опровергло сообщение, что с 20 августа для перерегистрации транспортных средств в сервисных центрах нужно подавать справку из военного комиссариата. Этого делать не нужно.

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