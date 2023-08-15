Уряд схвалив угоду з Литвою про визнання водійських посвідчень

Водійські посвідчення у руках. Фото: google

У вівторок, 15 серпня, відбулося засідання Кабінету міністрів України. На ньому, зокрема, затверджено угоду з урядом Литви про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

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Що передбачає угода

Відомо, що дану угоду ухвалили ще у травні цього року. Вона передбачає, що Україна та Литва взаємно визнаватимуть та обмінюватимуть національні посвідчення водія на основі принципу взаємності. Варто відзначити, що для такого обміну не потрібно буде складати додаткові іспити.

"Також установлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав та визначається механізм підтвердження факту видачі посвідчення водія, яке подається для обміну", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України офіційно спростувало повідомлення, буцімто з 20 серпня для перереєстрації транспортних засобів у сервісних центрах потрібно подавати довідку з військового комісаріату. Цього робити не потрібно.