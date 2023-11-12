Правительство Венгрии побуждает общественность выступить против членства Украины в ЕС

Государственный секретарь венгерского правительства Тамаш Менцер. Фото: Zmina

Правительство Венгрии намерено провести тринадцатые консультации с населением. Их основным вопросом будет возможное членство Украины в Европейском Союзе.

Об этом сообщил государственный секретарь венгерского правительства Тамаш Менцер, сообщает Alfahir.

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"Считаете ли вы, что Украина имеет право на место в Европейском Союзе? Выскажите свое мнение во время национальной консультации, которая в скором времени начнется!", — говорит Менцер на видео.

Дальнейший текст, произнесенный представителем правительства Виктором Орбаном, фактически отражает российские нарративы и побуждает граждан ответить "нет" на основной вопрос консультаций.

ЕС рискует влезть в войну

"Сейчас в Украине идет война, поэтому если страна будет принята в Европейский Союз, то война будет перенесена в сообщество, и значительная часть ресурсов ЕС также пойдет в Украину", — говорит госсекретарь.

Таким образом, венгров пытаются убедить, что членство в Украине в ЕС означает какие-то военные обязательства, и что ее принятие может быть реализовано уже в ближайшее время, во время нынешнего состояния войны.

Однако правда состоит в том, что членство Украины не накладывает на членов Союза никаких военных обязательств, а все обязательства страны могут решать совместно, поэтому Виктор Орбан как всегда может воспользоваться возможностью шантажа, созданного правом вето.

Еще одно утверждение, которое будет отмечаться во время консультаций, что Украина получит средства, предназначенные для Венгрии, опять же не соответствует действительности.

Мифы о притеснениях венгров

Также во время консультаций правительство Орбана готовится использовать против Украины аргумент с притеснениями прав венгерского меньшинства.

"У национальных общин в Украине отобрали существующие права, права венгерской национальной общины, и эти права не возвращены по сей день", — говорит Менцер.

Ранее мы сообщали, что в Словакии выразили обеспокоенность активностью венгерских шпионов и близких связей Будапешта с Москвой. Некоторые из них занимают высокие должности в венгерском посольстве и других венгерских госучреждениях в столице Словакии.

Напомним, что в Венгрии считают, что Украина не может стать членом Европейского Союза до завершения войны с Россией. Такие шаги якобы "заставят блок вступить в войну".