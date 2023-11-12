Уряд Угорщини спонукає громадськість виступити проти членства України в ЄС

Державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер. Фото: Zmina

Уряд Угорщини має намір провести тринадцяті консультації з населенням. Їх основним питанням буже можливе членство України в Європейському Союзі.

Про це повідомив державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер, повідомляє Alfahir.

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"Чи вважаєте ви, що Україна має місце в Європейському Союзі? Висловіть свою думку під час національної консультації, яка незабаром розпочнеться!", — каже Менцер на відео.

Подальший текст, який виголошує представник уряду Віктора Орбана, фактично відображає російські наративи і спонукає громадян відповісти "ні" на основне питання консультацій.

ЄС ризикує влізти у війну

"Зараз в Україні йде війна, тому якщо країна буде прийнята до Європейського Союзу, то війна буде перенесена в спільноту, і значна частина ресурсів ЄС також піде в Україну", — каже держсекретар.

Таким чином, угорців намагаються переконати, що членство в України в ЄС означає якісь військові зобов'язання, і що її прийняття може бути реалізоване вже найближчим часом, під час нинішнього стану війни.

Проте правда полягає в тому, що членство України не накладає на членів Союзу жодних військових зобов'язань, а всі зобов'язання країни можуть вирішувати спільно, тому Віктор Орбан як завжди може скористатися можливістю шантажу, створеною правом вето.

Ще одне твердження, на якому наголошуватиметься під час консультацій, що Україна отримає кошти, призначені для Угорщини, знову ж таки не відповідає дійсності.

Міфи про утиски угорців

Також під час консультацій уряд Орбана готується використати проти України аргумент з утисками прав угорської меншини.

"У національних громад в Україні відібрали існуючі права, права угорської національної громади, і ці права не повернуті до цього дня", — каже Менцер.

Раніше ми повідомляли, що у Словаччині висловили занепокоєння щодо активності угорських шпигунів та близьких звʼязків Будапешта з Москвою. Дехто з них обіймають високі посади в угорському посольстві та в інших угорських держустановах у столиці Словаччини.

Нагадуємо, що в Угорщині вважають, що Україна не може стати членом Європейського Союзу до завершення війни з Росією. Такі кроки нібито "змусять блок вступити у війну".