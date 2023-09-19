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Правительство отстранило Олега Котенко с должности уполномоченного по вопросам пропавших без вести

19 сентября 2023 14:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Правительство отстранило Олега Котенко с должности уполномоченного по вопросам пропавших без вести
Эксуполномоченный по лицам, пропавшим без вести Олег Котенко. Фото: Мининтеграции
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Кабинет Министров принял решение уволить Олега Котенко с должности уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. О намерении подать в отставку чиновник говорил ранее.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Котенко еще 13 сентября говорил, что подает в отставку после того, как правительство ограничило его полномочия.

Кабмин решил, что переговоры с РФ о возвращении тел теперь будет вести Координационный штаб по обращению с военнопленными.

В то же время деятельность поисковых групп перейдет в ведение Генштаба ВСУ, а работу с Единым реестром пропавших без вести (созданный Котенко) теперь будет вести Министерство внутренних дел.

Ранее мы рассказывали, в понедельник, 18 сентября, Кабинет министров Украины уволил заместителей министра обороны. При этом известно, что должностные лица добровольно подписали заявление, а в самом ведомстве будут большие изменения.

Напоминаем, в Китае уволили внезапно исчезшего из публичного пространства министра обороны Ли Шанфу. В настоящее время он находится под следствием.

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