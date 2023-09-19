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Уряд усунув Олега Котенка з посади уповноваженого з питань зниклих безвісти

19 вересня 2023 14:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Уряд усунув Олега Котенка з посади уповноваженого з питань зниклих безвісти
Ексуповноважений з питань осіб, зниклих безвісти Олег Котенко. Фото: Мінінтеграції
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кабінет Міністрів ухвалив рішення звільнити Олега Котенка з посади уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Про намір подати у відставку чиновник говорив ще раніше. 

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Котенко ще 13 вересня казав, що подає у відставку після того, як уряд обмежив його повноваження.

Кабмін вирішив, що перемовини з РФ про повернення тіл тепер вестиме Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Водночас діяльність пошукових груп перейде у відання Генштабу ЗСУ, а роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти (який створив Котенко) відтепер вестиме Міністерство внутрішніх справ.

Раніше ми розповідали, у понеділок, 18 вересня, Кабінет міністрів України звільнив заступників міністра оборони. При цьому відомо, що посадовці добровільно підписали заяву, а в самому відомстві будуть великі зміни.

Нагадуємо, у Китаї звільнили міністра оборони Лі Шанфу, який раптово зник з публічного простору. Наразі він перебуває під слідством.

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