Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Правительство отправило в отставку главу ГСЧС Сергея Крука arrow

Правительство отправило в отставку главу ГСЧС Сергея Крука

25 августа 2023 12:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Правительство отправило в отставку главу ГСЧС Сергея Крука
Бывший глава ГСЧС Сергей Крук. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Правительство Украины приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Исполнение обязанностей Председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя Службы Владимира Демчука.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко на своей странице в Telegram.

Читайте также:

ГСЧС работает в обычном режиме

Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности Председателя ГСЧС.

На этом завершилась внутренняя проверка в ГСЧС. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, 7 августа российские оккупанты ударили по Покровску на Донетчине. Во время разбора завалов в результате повторного обстрела погиб из аступник главы ГСЧС Донецкой области Андрей Омельченко.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС по делу авиакатастрофы, произошедшей в Броварах. 18 января 2023 года в результате аварии погибло руководство МВД.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Бабка надвое сказала: какие шансы у Арестовича лидировать на выборах

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз