Правительство отправило в отставку главу ГСЧС Сергея Крука

Бывший глава ГСЧС Сергей Крук. Фото: ГСЧС

Правительство Украины приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Исполнение обязанностей Председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя Службы Владимира Демчука.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко на своей странице в Telegram.

Читайте также:

ГСЧС работает в обычном режиме

Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности Председателя ГСЧС.

На этом завершилась внутренняя проверка в ГСЧС. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, 7 августа российские оккупанты ударили по Покровску на Донетчине. Во время разбора завалов в результате повторного обстрела погиб из аступник главы ГСЧС Донецкой области Андрей Омельченко.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС по делу авиакатастрофы, произошедшей в Броварах. 18 января 2023 года в результате аварии погибло руководство МВД.