Уряд відправив у відставку голову ДСНС Сергія Крука

Колишній голова ДСНС Сергій Крук. Фото: ДСНС

Уряд України ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на своїй сторнці у Telegram.

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Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади Голови ДСНС.

На цьому завершилася внутрішня перевірка в ДСНС. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення.

Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі.

Раніше ми повідомляли, 7 серпня російські окупанти вдарили по Покровську, що на Донеччині. Під час розбору завалів внаслідок повторного обстрілу загинув заступник очільника ДСНС Донецької області Андрій Омельченко.

Нагадуємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям ДСНС у справі авіакатастрофи, яка сталася в Броварах. 18 січня 2023 року внаслідок аварії загинуло керівництво МВС.