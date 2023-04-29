Правительство запретило использование букв "Z" и "V" в номерных знаках, — МВД

Мужчина с женщиной при покупке машины. Иллюстративное фото: freepik.com

Правительство запретило заказ и изготовление индивидуальных номерных знаков с использованием русской символики, которая ассоциируется с войной России против Украины. О номерных знаках госрегистрации для электромобилей речь не идет.

Об этом сообщает Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.

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Что именно под запретом

"Теперь в соответствии с законодательством под запрет попадают буквы "Z" и "V", использование которых в индивидуальном номерном знаке имеет намек на символику военного российского вторжения на территорию Украины. То есть, использование этих букв отдельно, а также в словах, написанных кириллицей вместо "З", "С", "В", "Ф", — отметили в ГСЦ.

Также сообщают, что "такой запрет касается и надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима".

На украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооруженных сил России.

На автономерах не могут быть надписи типа "КУZВАС", "ZAПОБЕДА", "ZAПРАVДУ", но разрешаются надписи типа "VICTORY", "ZORRO", "PIZZA". Инфографика: ГСЦ МВД

Также в ГСЦ отметили, что соответствующие изменения были внесены 21 апреля 2023 г. Постановлением КМУ № 367 в Постановление КМУ №1081 "О введении номерных знаков транспортных средств, производимых по индивидуальным заказам их владельцев".

Напомним, что в Польше военные службы расследуют произошедшее в лесу под Быдгощом. Министр юстиции Збигнев Зиобро сообщил, что найдены остатки военного объекта. Отмечается, что ракеты с русскими надписями.