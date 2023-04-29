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Уряд заборонив використання літер "Z" та "V" у номерних знаках, — МВС

29 квітня 2023 04:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Уряд заборонив використання літер "Z" та "V" у номерних знаках, — МВС
Чоловік із жінкою при покупці машини. Ілюстративне фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Уряд заборонив замовлення й виготовлення індивідуальних номерних знаків із використанням російської символіки, що асоціюється з війною Росії проти України. Про номерні знаки держреєстрації для електромобілів не йдеться.

Про це повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

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Що саме під забороною

"Тепер відповідно до законодавства під заборону потрапляють літери "Z" та "V", використання яких в індивідуальному номерному знаку має натяк на символіку воєнного російського вторгнення на територію України. Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах, написаних кирилицею замість "З", "С", "В", "Ф", — зазначили в ГСЦ.

Також повідомляють, що "така заборона стосується і написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму".

Наголошується, що на українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил Росії.

 

На автономерах не можуть бути написи типу "КУZВАС", "ZAПОБЕДУ", "ZAПРАVДУ", але дозволяються надписи типу "VICTORY", "ZORRO", "PIZZA". Інфографіка: ГСЦ МВС

Також у ГСЦ зазначили, що відповідні зміни були внесені 21 квітня 2023 року Постановою КМУ № 367  до Постанови КМУ №1081 "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників".

Нагадаємо, що в Польщі військові служби розслідують що сталося в лісі під Бидгощем. Міністр юстиції Збігнєв Зіобро повідомив, що знайдено залишки військового об'єкту. Зазначається, що ракети з російськими написами

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