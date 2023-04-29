Уряд заборонив використання літер "Z" та "V" у номерних знаках, — МВС
Уряд заборонив замовлення й виготовлення індивідуальних номерних знаків із використанням російської символіки, що асоціюється з війною Росії проти України. Про номерні знаки держреєстрації для електромобілів не йдеться.
Про це повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.
Що саме під забороною
"Тепер відповідно до законодавства під заборону потрапляють літери "Z" та "V", використання яких в індивідуальному номерному знаку має натяк на символіку воєнного російського вторгнення на територію України. Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах, написаних кирилицею замість "З", "С", "В", "Ф", — зазначили в ГСЦ.
Також повідомляють, що "така заборона стосується і написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму".
Наголошується, що на українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил Росії.
Також у ГСЦ зазначили, що відповідні зміни були внесені 21 квітня 2023 року Постановою КМУ № 367 до Постанови КМУ №1081 "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників".
Нагадаємо, що в Польщі військові служби розслідують що сталося в лісі під Бидгощем. Міністр юстиції Збігнєв Зіобро повідомив, що знайдено залишки військового об'єкту. Зазначається, що ракети з російськими написами.