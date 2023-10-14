Правительство изменило правила пересечения границы для водителей: кого это коснулось
Министерство восстановления инициировало изменения в правила пересечения государственной границы для водителей грузового и пассажирского транспорта. Это касается водителей, совершающих длительные поездки.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Новые правила пересечения границы для водителей
Теперь перевозчики смогут регистрировать на один выезд грузовика до двух водителей, автобуса — до трех. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства.
Ранее правила пересечения государственной границы в условиях военного положения предусматривали возможность выезжать из страны одним грузовиком только одному водителю. Для автобусов это количество составляло максимум два водителя.
"Вместе с тем существуют обязательные международные требования, которые определяют необходимое количество водителей в зависимости от продолжительности и километража маршрута. Речь идет не только о необходимости отдыха водителя и соблюдении норм труда, а о безопасности собственно водителя и пассажиров. Если же такие нормы нарушаются, то это основание для штрафа контролирующих органов как в Украине, так и за рубежом", — говорится в сообщении.
В силу эта норма вступает сразу после публикации соответствующих изменений в Постановление №57.
Ранее мы рассказывали, что в Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" заявили о рекордном показателе продаж автобусов на украинском рынке. Речь идет о количестве продаж, зафиксированных в январе 2023 года.
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