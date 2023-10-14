Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Правительство изменило правила пересечения границы для водителей: кого это коснулось arrow

Правительство изменило правила пересечения границы для водителей: кого это коснулось

14 октября 2023 17:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Правительство изменило правила пересечения границы для водителей: кого это коснулось
Грузовики. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министерство восстановления инициировало изменения в правила пересечения государственной границы для водителей грузового и пассажирского транспорта. Это касается водителей, совершающих длительные поездки.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Читайте также:

Новые правила пересечения границы для водителей

Теперь перевозчики смогут регистрировать на один выезд грузовика до двух водителей, автобуса — до трех. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства.

Ранее правила пересечения государственной границы в условиях военного положения предусматривали возможность выезжать из страны одним грузовиком только одному водителю. Для автобусов это количество составляло максимум два водителя.

"Вместе с тем существуют обязательные международные требования, которые определяют необходимое количество водителей в зависимости от продолжительности и километража маршрута. Речь идет не только о необходимости отдыха водителя и соблюдении норм труда, а о безопасности собственно водителя и пассажиров. Если же такие нормы нарушаются, то это основание для штрафа контролирующих органов как в Украине, так и за рубежом", — говорится в сообщении.

В силу эта норма вступает сразу после публикации соответствующих изменений в Постановление №57.

Ранее мы рассказывали, что в Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" заявили о рекордном показателе продаж автобусов на украинском рынке. Речь идет о количестве продаж, зафиксированных в январе 2023 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз