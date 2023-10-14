Уряд змінив правила перетину кордону для водіїв: кого це торкнулося

Вантажівки. Фото: Reuters

Міністерство відновлення ініціювало зміни до правил перетинання державного кордону для водіїв вантажного та пасажирського транспорту. Це стосується тих водіїв, що здійснюють тривалі поїздки

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Відтепер перевізники зможуть реєструвати на один виїзд вантажівки до двох водіїв, автобуса — до трьох. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Уряду.

Раніше правила перетинання державного кордону в умовах воєнного стану передбачали можливість виїжджати з країни однією вантажівкою лише одному водію. Для автобусів ця кількість складала максимум два водії.

"Разом з тим існують обов’язкові міжнародні вимоги, які визначають необхідну кількість водіїв залежно від тривалості та кілометражу маршруту. Йдеться не лише про потребу відпочинку водія та дотримання норм праці, а про безпеку власне водія та пасажирів. Якщо ж такі норми порушуються, то це є підставою для штрафу контролюючих органів як в Україні, так і за кордоном", — йдеться у повідомленні.

Чинності ця норма набуває одразу після публікації відповідних змін до Постанови №57.

Раніше ми розповідали, що в Асоціації автовиробників України "Укравтопром" заявили про рекордний показник продажів автобусів на українському ринку. Йдеться про кількість продажів, зафіксованих у січні 2023 року.