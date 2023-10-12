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Урок грамматики: как правильно "ЛистОпад" или "листопАд"

12 октября 2023 03:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Урок грамматики: как правильно "ЛистОпад" или "листопАд"
Языковед Александр Авраменко. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Языковед Александр Авраменко рассказал, как говорить правильно — "ЛистОпад" или "листопАд", а также какие клише с названиями месяцев не стоит употреблять в речи.

Об этом говорилось в его видеоуроке, которое он разместил в сети.

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Как правильно "ЛистОпад" или "листопАд"

Учитель Александр Авраменко объяснил в своем экспресс-уроке, что правильно говорить не "листОпад", а "листопАд""

Также он акцентировал, что не нужно дополнительно уточнять, что это именно "месяц".

"И без того понятно, что "листопАд" — это один из осенних месяцев, поэтому избегайте канцелярских клише, вроде: "В мае месяце или в ноябре месяце", — сказал языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, с какой буквы нужно писать "с днем рождения" и есть ли исключения.

Когда мы поздравляем своих родных, друзей или знакомых с их персональным праздником, то, по привычке, чаще всего можем писать фразу "С Днем рождения!" с большой буквы. Однако оказывается, что, согласно действующему правописанию, такое написание считается некорректным.

Александр Авраменко отмечает, что во фразе "С днем рожденья!" слово "день" нужно писать с маленькой буквы.

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