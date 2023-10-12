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Урок граматики: як правильно"ЛистОпад" чи "листопАд"

12 жовтня 2023 03:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Урок граматики: як правильно"ЛистОпад" чи "листопАд"
Мовознавець Олександр Авраменко. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Мовознавець Олександр Авраменко розказав, як говорити правильно — листопАд чи листОпад, а також які кліше із назвами місяців не варто вживати у мовленні.

Про це йшлося у його відеоуроці, яке він розмістив у мережі. 

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Як правильно"ЛистОпад" чи "листопАд"

Вчитель Олександр Авраменко пояснив у своєму експрес-уроці, що правивльно казати не "листОпад", а "листопАд""

Також він акцентував, коли ми вже кажемо "листопАд", не потрібно додатково уточнювати, що це саме "місяць".

"Й без того зрозуміло, що "листопАд" — це один з осінніх місяців, тож уникайте канцелярських кліше, накшталт: "У травні місяці чи в листопАді місяці", — сказав мовознавець. 

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко у своєму уроці пояснив, з якої літери потрібно писати "з днем народження" і чи є винятки.

Коли ми вітаємо своїх рідних, друзів чи знайомих з їхнім персональним святом, то за звичкою найчастіше можемо писати фразу "З Днем народження!" з великої літери. Проте виявляється, що, згідно з чинним правописом, таке написання вважається некоректним.

Олександр Авраменко зазначає, що у фразі "З днем народження!" слово "день" треба писати з малої літери.

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