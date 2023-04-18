"По части мне действительно неприятно": Гетманцев отреагировал на расследование журналистов о нем

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Фото: УНИАН

Журналисты BIHUS Info провели расследование о председателе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данииле Гетманцеве. Они отмечают, что политик обслуживает семейные компании друга Виктора Януковича и бывшего руководителя "Укравтодора", которые не платили налоги. По их словам, Гетманцев также скрывает семейное состояние во Франции, а его мама имела бизнес в оккупированном Крыму после 2014-года.

Гетманцев уже отреагировал на расследование журналистов о нем в своем Telegram-канале.

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Реакция Гетманцева на расследование

"Если спросите как себя чувствуешь после просмотра сюжета журналистов Бигус-Инфо о себе, отвечу — в части мне действительно неприятно, особенно в контексте сегодняшнего дня. Журналисты сделали сюжет о событиях более чем 10-летней давности, то есть задолго до этой всей политики. События, которые касались не меня непосредственно — частично клиентов, которых вела юридическая фирма, в которой я тогда работал. Частично бизнеса моей мамы, которым я, конечно, не занимался. Частично бизнеса клиентов, к которому я даже малейшего отношения не имел", — рассказал Гетманцев.

По его словам, сложно комментировать события 10-летней давности по адвокатской практике, к большинству из которых он не был причастен. Он подчеркнул, что в этих событиях не было коррупции и нарушения закона.

Гетманцев отметил, что тот факт, что никаких коррупционных нарушений не обнаружено во время его политической деятельности подтверждает, что он делает все правильно.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике прокомментировал слова журналистов о его сотрудничестве с "Укравтодором". Он подчеркнул, что это было более 10 лет назад.

"Я помню, что наша юрфирма "Юримекс" действительно пыталась войти в круг компаний, которые сотрудничали с "Укравтодором". Мы считали, что у нас есть надлежащая профессиональная экспертиза, но не было достаточно наработанных проектов, которые можно было бы вложить в портфолио для подтверждение нашего опыта. Поэтому мы откровенно демпинговали, чтобы получить какие-то проекты. Некоторые проекты, типа разработки Дорожного кодекса Украины, мы делали вообще без четких обязательств по оплате. В результате, собственно, так и произошло, и оплату за эти работы мы не получили", — объяснил Гетманцев.

Он подчеркнул, что учитывая такое положение дел и публичный резонанс с некоторыми действиями клиента, они, наконец, самостоятельно вышли из этого проекта. По его словам, в юрфирме одновременно было более 150 клиентов, в том числе крупные международные компании, составлявшие основу базы.

"Надеюсь люди, которые знают как работает юридический бизнес — понимают, что такая сумма и клиент точно не главная для крупной юридической фирмы, в состав которой входило более ста юристов", — подчеркнул Гетманцев.

Он также прокомментировал информацию журналистов о том, продолжает ли "Юримекс" предоставлять услуги бизнеса в Крыму. Гетманцев ответил, что однозначно нет. По его словам, когда он там работал, все отношения с АР Крым были прекращены еще в 2014 году.

Гетманцев подчеркнул, что "Юримекс" утверждает, что у них нет проектов в АР Крым. Он рассказал, что ранее у юрфирмы был юрист непосредственно с полуострова, однако его уволили в мае 2014 года.

"Моя мама действительно активно занималась бизнесом с начала 90-х. Как справедливо сказано в сюжете, она построила успешный и достаточно крупный международный бизнес задолго до начала моей политической карьеры. У нее действительно были активы в АР Крым. Но после 2014 года эти активы — просто папка с документами. Доступ к ним был потерян по известным причинам. После начала оккупации ни я, ни моя семья в Крыму не были", — подчеркнул Гетманцев.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике также отреагировал на слова журналистов относительно отражения или неотражения в его декларации сведений об имуществе родственников.

Гетманцев подчеркнул, что не ведет совместное хозяйство со своей мамой, поэтому в целом имел полное право не отражать ее в декларации. По его словам, он отразил все активы своей матери, которые знал.

"Если мой грех то, что я не указал фирмы, приобретенные компаниями, связанными с матерью и ее партнерами, снова задолго до моей политической жизни — как ответственный человек я исправлю ситуацию. Еще раз — отражение в декларации моих родственников было моим личным выбором, а не требованием закона, вызвано исключительно моим желанием раскрыть все, что прямо или косвенно касается меня лично обществу", — добавил Гетманцев.

Напомним, Гетманцев рассказал, что Украина будет нести потери из-за эмбарго на экспорт своей сельскохозяйственной продукции в соседние страны Европейского Союза. Они усилятся в случае временного запрета на транзит и фактическую остановку путей солидарности.