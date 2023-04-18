"В частині мені дійсно неприємно": Гетманцев відреагував на розслідування журналістів про нього

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: УНІАН

Журналісти BIHUS Info провели розслідування про голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Вони наголошують, що політик обслуговує родинні компанії друга Віктора Януковича та колишнього очільника "Укравтодору", які не сплачували податки. За їхніми словами, Гетманцев також приховує родинні статки у Франції, а його мама мала бізнес в окупованому Криму після 2014 року.

Гетманцев вже відреагував на розслідування журналістів про нього у своєму Telegram-каналі.

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Реакція Гетманцева на розслідування

"Якщо запитаєте як себе почуваєш після перегляду сюжету журналістів Бігус-Інфо про себе, відповім — в частині мені дійсно неприємно, особливо в контексті сьогодення. Журналісти зробили сюжет про події більш ніж 10-річної давнини, тобто задовго до оцієї всієї політики. Події, які стосувались не мене безпосередньо — частково клієнтів, яких вела юридична фірма, в якій я тоді працював. Частково бізнесу моєї мами, яким я, звісно, не займався. Частково бізнесу клієнтів, до якого я навіть найменшого відношення не мав", — розповів Гетманцев.

За його словами, складно коментувати події 10-річної давнини з адвокатської практики, до більшості з яких він не був дотичний. Він наголосив, що в цих подіях не було корупції та порушення закону.

Гетманцев зазначив, що той факт, що жодного корупційного порушення не виявлено під час його політичної діяльності підтверджує, що він робить все правильно.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики прокоментував слова журналістів про його співпрацю з "Укравтодором". Він наголосив, що це було понад 10 років тому.

"Я пам’ятаю, що наша юрфірма "Юрімекс" дійсно намагалась увійти в коло компаній, які співпрацювали з "Укравтодором". Ми вважали, що у нас є належна фахова експертиза, але не було достатньо напрацьованих проєктів, які можна було б вкласти в портфоліо для підтвердження нашого досвіду. Тому ми відверто демпінгували, щоб отримати якісь проєкти. Деякі проєкти, типу розробки Дорожнього кодексу України, ми робили взагалі без чітких зобов’язань з оплати. В результаті, власне, так і сталось, і оплату за ці роботи ми не отримали", — пояснив Гетманцев.

Він наголосив, що враховуючи такий стан справ та публічний резонанс з деякими діями клієнта, вони врешті-решт самостійно вийшли з цього проєкту. За його словами, в юрфірмі одночасно було понад 150 клієнтів, в тому числі великі міжнародні компанії, які складали основу бази.

"Сподіваюсь люди, які знають як працює юридичний бізнес – розуміють, що така сума та клієнт є точно не головною для великої юридичної фірми, до складу якої входило більше ста юристів", — наголосив Гетманцев.

Він також прокоментував інформацію журналістів щодо того, чи продовжує "Юрімекс" надавати послуги бізнесу в Криму. Гетманцев відповів, що однозначно ні. За його словами, коли він там працював, то всі відносини з АР Крим були припинені ще в 2014 році.

Гетманцев наголосив, що "Юрімекс" стверджує, що в них немає проєктів в АР Крим. Він розповів, що раніше в юрфірми був юрист безпосередньо з півострова, однак його звільнили у травні 2014 року.

"Моя мама дійсно активно займалась бізнесом з початку 90-х. Як справедливо вказано в сюжеті, вона побудувала успішний і досить крупний міжнародний бізнес задовго до початку моєї політичної кар’єри. У неї дійсно були активи в АР Крим. Але після 2014 року ці активи — просто папка з документами. Доступу до них був втрачений з відомих причин. Після початку окупації ні я, ні моя родина в Криму не були", — наголосив Гетманцев.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики також відреагував на слова журналістів щодо відображення або невідображення у його декларації відомостей про майно родичів.

Гетманцев наголосив, що не веде спільне господарство зі своєю мамою, тому в цілому мав повне право не відображати її у декларації. За його словами, він відобразив всі активи своєї матері, які знав.

"Якщо мій гріх те, що я не вказав фірми, які набуті компаніями, пов’язаними з матір‘ю та її партнерами знову задовго до мого політичного життя — як відповідальна людина я виправлю ситуацію. Ще раз — відображення в декларації моїх родичів було моїм особистим вибором, а не вимогою закону, викликане виключно моїм бажанням розкрити все, що прямо або опосередковано стосується мене особисто суспільству", — додав Гетманцев.

Нагадаємо, Гетманцев розповів, Україна зазнаватиме втрат через ембарго на експорт своєї сільськогосподарської продукції до сусідніх країн Європейського Союзу. Вони посиляться у випадку тимчасової заборони на транзит і фактичну зупинку Шляхів солідарності.