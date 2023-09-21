В "Дії" появится информация о Пунктах несокрушимости, — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании. Фото: Кабмин Украины

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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил государственным ведомствам внести в приложение "Дія" информацию о Пунктах несокрушимости. Это связано с подготовкой России к новым ударам по критической инфраструктуре Украины.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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Решение было одобрено президентом



По словам премьера, решение о цифровизации Пунктов несокрушимости в "Дію" одобрил глава государства Владимир Зеленский. В прошлом году именно по инициативе президента по всей стране заработали Пункты несокрушимости. Поэтому со спадом атак ВКС РФ на украинскую энергетику началось её экстренное усовершенствование.

"По окончанию отопительного сезона наше правительство продолжало совершенствовать сеть. Поэтому на выполнение задачи Главы государства поручил министерствам цифровизировать данные о Пунктах несокрушимости в "Дію", — пишет Шмигаль.

Премьер-министр отметил, что в новом сервисе будет вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования. По его словам, запуск стартует до наступления отопительного сезона и первых холодов.

Напомним, ранее Денис Шмигаль представил проект увеличения производства украинского оружия и БПЛА. А перед этим политик проводил встречу с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши.