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В "Дії" з'явиться інформація про Пункти незламності, — Шмигаль

21 вересня 2023 16:53
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В "Дії" з'явиться інформація про Пункти незламності, — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді. Фото: Кабмін України
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прем'єр — міністр України Денис Шмигаль доручив державним відомствам внести до додатку "Дія" інформацію про Пункти незламності. Це пов'язано з підготовкою Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі України. 

Про це політик написав у своєму Telegram-каналі.

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Рішення було схвалено президентом

За словами прем'єра, рішення про цифровізацію Пунктів незламності у "Дію" схвалив голова держави Володимир Зеленський. В минулому році саме за ініціативою президента по всій країні запрацювали Пункти незламності. Тому зі спадом атак ПКС РФ на українську енергетику почалося її екстренне вдосконалення.

"Після закінчення опалювального сезону наш Уряд продовжував удосконалювати мережу. Тож на виконання завдання Глави держави доручив міністерствам цифровізувати дані про Пункти незламності в "Дії", — пише Шмигаль. 

Прем'єр — міністр зазначив, що у новому сервісі буде вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання. За його словами, запуск стартує до настання опалювального сезону та перших холодів.

Нагадаємо, що раніше Денис Шмигаль представив проєкт збільшення виробництва української зброї та БПЛА. А перед цим політик проводив зустріч з міністром іноземних справ Японії Йошімасою Хаяші.

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