В ГПСУ ответили, впустят ли соотечественников из России в Украину

Пограничник на страже. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники пропустят соотечественников, которые захотят вернуться из Российской Федерации в Украину. Это будет происходить несмотря на то, что контрольно-пропускные на границе с Россией и Беларусью не функционируют.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Читайте также:

Украинцы смогут вернуться

Несмотря на то, что пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью закрыты по решению правительства, пограничники делают все возможное, чтобы украинские граждане могли вернуться домой.

Для выполнения этой миссии на направлениях, где граждане Украины смогут добраться до украинской границы, они будут пропущены на территорию страны.

Много ли украинцев возвращаются

"Не только на направлении Сумской области, но и на других направлениях, где граждане Украины смогут добраться до украинской территории, украинской границы, они будут пропущены на территорию Украины. Мы видим, что больше людей сейчас все-таки следуют через Сумскую область, через один из пунктов пропуска. В среднем это может быть около 100 человек в сутки", — пояснил Андрей Демченко.

Ранее мы сообщали, что спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что уклонявшихся, незаконно выехавших за границу, в Украине будет ждать наказание. К тому же, украинцы продолжают пытаться незаконно пересекать границу.

Напомним, в Латвии приняли решение закрыть один из двух пограничных переходов с Беларусью. Эти меры были приняты для того, чтобы обуздать нелегальную миграцию.