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В ДПСУ дали відповідь, чи впустять співвітчизників з Росії в Україну

6 жовтня 2023 18:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ДПСУ дали відповідь, чи впустять співвітчизників з Росії в Україну
Прикордонник на варті. Фото: ДПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українські прикордонники пропустять співвітчизників, які захочуть повернутися з Російської федерації до України. Це відбуватиметься попри те, що контрольно-пропускні на кордоні з Росією та Білоруссю не функціонують.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Не зважаючи на те, що пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю зачинені згідно з рішенням уряду, прикордонники роблять все можливе, аби українські громадяни могли повернутися додому.

Для виконання цієї місії, на напрямках, де громадяни України зможуть дістатися до українського кордону, вони будуть пропущені на територію країни.

Чи багато українців повертаються

"Не лише на напрямку Сумської області, а й на інших напрямках, де громадяни України зможуть дістатися української території, українського кордону, вони будуть пропущені на територію України. Ми бачимо, що більше людей зараз все-таки слідують через Сумську область, через один з пунктів пропуску. В середньому це може бути близько 100 осіб за добу", — пояснив Андрій Демченко. 

Раніше ми повідомляли, що речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що на ухилянтів, які незаконно виїхали за кордон, в Україні чекатиме покарання. До того ж українці продовжують намагатися незаконно перетинати кордон.

Нагадуємо, у Латвії прийняли рішення закрити один з двох прикордонних переходів з Білоруссю. Ці заходи були вжиті для того, щоб приборкати нелегальну міграцію.

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